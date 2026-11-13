Care este prețul unei găleți de tencuială decorativă la Decosti? Ce să verifici înainte de renovare?

Sărbătorile nu se mai lasă mult așteptate, iar sucevenii care vor pereți noi în living sau în hol trebuie să acționeze repede. Pentru o renovare cu stil înainte de sezonul festiv, prețul unei găleți de decorativă nu spune tot, dar Decosti te ajută să afli cât costă, de fapt, un metru pătrat finisat.

Ce preț are o găleată de tencuială decorativă la Decosti?

Materialele de textură de la Decosti, magazin de materiale pentru finisaje interioare și exterioare din Suceava, pornesc de la câteva zeci de lei pentru pigmenți și accesorii și ajung la câteva sute de lei pentru tencuieli decorative, microciment sau foiță de transfer decorativă. Pe site găsești prețurile exacte pentru fiecare produs în parte, alături de descrierile lor și poze reale de la diverse proiecte, deci verifică-le înainte de comandă.

Și totuși, costul unui produs decorativ nu este totul la o renovare. Multe persoane pornesc de la căutarea pret galeata decorativa, ca să compare mai ușor ofertele. Doar că o cifră luată singură poate induce în eroare: o găleată de tencuială decorativă mai ieftină acoperă uneori mai puțin, iar una mai scumpă poate fi mai avantajoasă la metru pătrat.

Cum afli prețul real pe metru pătrat?

Un sfat de la specialiștii în renovări este să împarți prețul produsului la numărul de metri pătrați pe care îi acoperă, conform informațiilor despre acesta. De exemplu, dacă o găleată de decorativă la 400 de lei ar acoperi 20 de metri pătrați, rezultă 20 de lei per metru pătrat. Un calcul făcut înainte de a da o comandă te poate feri de surprize la buget și de material rămas nefolosit.

Este recomandat, deci, să măsori peretele pe care dorești să aplici materialul decorativ, să scazi ușile și ferestrele, dacă este cazul, și să adaugi o mică rezervă pentru colțuri și retușuri. De asemenea, ia în calcul dacă vei aplica unul sau două straturi, pentru a fi sigur că-ți va ajunge pentru tot proiectul o singură găleată.

În plus, randamentul se schimbă și în funcție de textură. Un efect perlat se aplică altfel decât un efect de perete accent, obținut cu Rock-art de la Decosti, un material de textură cu aspect de piatră brută. De aceea este bine să citești fișa tehnică a produsului care te interesează înainte să dai comanda și să ceri recomandări echipei magazinului.

La Decosti găsești consiliere de la A la Z, stoc disponibil și livrare rapidă în toată România. Produsele sunt fabricate în România, iar comenzile de peste 500 de lei beneficiază de livrare gratuită. În plus, în luna noiembrie, găsești pe site reduceri de Black Friday care te vor ajuta cu bugetul.

Ce efect obții și unde se folosește fiecare produs?

Dacă te interesează ce fel de efecte poți obține cu materialele de textură de la Decosti, următoarele observații îți vor fi de folos:

Travertino este o tencuială minerală pe bază de var și praf de marmură, cu aspect de piatră de travertin, care se aplică manual. Acest tip de material decorativ se potrivește în sufragerie sau în hol, oferind un efect luxos pereților.

Microcimentul oferă efectul de beton aparent și este recomandat pentru bucătării sau băi, deoarece are o rezistență sporită la umiditate.

Rock-art este un material decorativ pe bază minerală care creează un perete accent cu relief tridimensional.

Oricare ar fi materialul de textură ales pentru renovarea dinainte de sărbători, un singur perete accent costă mai puțin decât o cameră întreagă și schimbă vizibil atmosfera, fără prea mult efort. În plus, nu trebuie să faci cheltuieli uriașe, deoarece adesea o singură găleată de tencuială decorativă este suficientă pentru schimbarea pe care vrei s-o faci.

Pe deasupra, pentru un plus de strălucire în interioarele tale, Decosti propune și un lac decorativ transparent, sclipici decorativ pentru pereți interiori, foiță decorativă stucco aurie sau argintie și foiță de transfer decorativă în diverse culori, alături de adezivii necesari pentru un proiect complet. Aceste produse pot completa un perete texturat sau unul existent fără să fii nevoit să schimbi toată camera înainte de venirea sărbătorilor.

Ai nevoie și de amorsă? Ce alte costuri intră în calcul?

Pentru a aplica un material de textură pe pereții interiori, este nevoie și de amorsă. Aceasta pregătește suportul, îmbunătățește aderența și ajută la obținerea unei texturi uniforme. La Decosti, produsul Quartz Primer poate fi folosit împreună cu tencuielile decorative din categorie, pentru pregătirea pereților înainte de aplicare.

Pe lângă amorsa necesară, ia în calcul și costul uneltelor de aplicare, al lacului sau pigmentului pentru finisaj, precum și al foliei de transfer și al adezivului aferent.

Care este prețul unei găleți de tencuială decorativă la Decosti? Ce să verifici înainte de renovare?

Dincolo de costuri, ține cont de uscarea dintre straturi, așadar începe din timp cu renovarea pereților, pentru a termina înainte de sosirea oaspeților și de începerea celorlalte pregătiri festive.

Întrebări frecvente

Pot aplica tencuiala decorativă pe orice perete?

Nu pe orice tip de perete. Suportul trebuie să fie curat, stabil și compatibil cu produsul ales, fiind pregătit conform recomandărilor din fișa tehnică.

Există materiale și pentru exterior?

Da, de exemplu Travertino interior/exterior și tencuiala decorativă siliconată Kraft Paints.

Cine poate folosi aceste produse?

Atât proprietarii care renovează singuri, cât și designerii sau firmele de amenajări, pentru locuințe, birouri sau restaurante.

În concluzie

Dacă ai în plan o renovare înainte de sărbători, ține cont nu doar de aplicarea din timp a materialului, ci și de costul tuturor accesoriilor și produselor de care ai nevoie. Prețul găleții de tencuială decorativă este doar unul dintre considerente, dar costul real al proiectului este compus din mai multe elemente. Decosti te poate ghida pas cu pas, nu doar cu produsele necesare, ci și cu consiliere pentru alegere, aplicare și rezultate.

Descoperă pe site-ul decosti.ro toate materialele de textură disponibile, verifică și compară prețurile și informațiile, calculează-ți renovarea și alege produsele de care ai, în final, nevoie.

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Sursa foto: decosti.ro