Care este definiția sufletului colectiv?

Se remarcă o tendință din ce în ce mai răspândită prin care oamenii ajung să fie uniți de o conștiință socială. Modul de a gândi și de a acționa devine influențat de locul în care ne aflăm. Individul, pe care îl credem ușor de înțeles în anumite condiții, începe să simtă, să gândească și să acționeze într-un mod diferit de cel așteptat atunci când ajunge să facă parte dintr-un grup.

De aceea, există și o zicală destul de populară: „Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești”.

Conform psihologului francez Gustave Le Bon, „indiferent de asemănările sau deosebirile dintre ei în ceea ce privește modul de viață, caracterul sau inteligența, simplul fapt că oamenii s-au transformat într-o mulțime îi înzestrează cu un soi de suflet colectiv”.

Din ce cauză se schimbă individul atunci când intră într-un grup?

Dorința de apartenență la grup să fie răspunsul? Gustave Le Bon dezvoltă ideea și consideră că indivizii încep „să simtă, să gândească și să acționeze într-un fel cu totul diferit de modul în care ei simt, gândesc și acționează fiecare în mod izolat”.

De la influența grupului asupra individului trecem la un alt aspect al comunicării: corectitudinea exprimării în scris. De această dată, atenția se îndreaptă spre gramatica limbii române și, mai exact, spre cratimă, un semn ortografic aparent simplu, dar care ridică numeroase probleme de utilizare.

Când și în ce situații se folosește corect cratima?

Săptămâna trecută am prezentat câteva dintre situațiile în care cratima este utilizată corect, pornind de la regulile gramaticale ale limbii române. Astăzi continuăm seria cu alte cazuri de folosire, explicate pe înțelesul tuturor, pe baza informațiilor

din Studiul introductiv din DOOM3.

În cuvintele compuse

Cratima se folosește pentru a uni două sau mai multe cuvinte care formează împreună un termen.

Acestea pot fi:

Adjective: alb-albăstrui, așa-zis, austro-ungar, francez-italian;

alb-albăstrui, așa-zis, austro-ungar, francez-italian; Adverbe: astă-iarnă, azi-mâine, azi-noapte, după-amiază, harcea-parcea;

astă-iarnă, azi-mâine, azi-noapte, după-amiază, harcea-parcea; Interjecții: haida-de;

haida-de; Pronume: domnia-sa;

domnia-sa; Substantive: bună-credință, cafea-filtru, câine-lup, dublu-casetofon, viță-de-vie.

De asemenea, unele locuțiuni adverbiale, prepoziționale și pronominale se scriu cu cratimă. Câteva exemple sunt expresiile „de colo-colo” și „jur-împrejurul”.

În repetarea cuvintelor

Atunci când un cuvânt este repetat, cratima ajută la legarea celor două forme. Această repetare poate avea rolul de a accentua o idee sau de a reda mai bine o anumită exprimare.

Exemple:

Adjective: iute-iute, încet-încet, gol-goluț (în expresia „adevărul gol-goluț”);

iute-iute, încet-încet, gol-goluț (în expresia „adevărul gol-goluț”); Adverbe: poate-poate, prea-prea;

poate-poate, prea-prea; Interjecții: măi-măi, nani-nani, pâș-pâș;

măi-măi, nani-nani, pâș-pâș; Pronume: ceva-ceva, cu sensul de „puțin”.

În cazul unor cuvinte împrumutate din alte limbi

Limba română preia numeroase cuvinte din alte limbi. Unele dintre acestea își păstrează scrierea originală, iar atunci când li se adaugă un articol sau o desinență, poate fi necesară folosirea cratimei.

Acest fapt se întâmplă mai ales când finala cuvântului prezintă diferențe între scriere și pronunțare, inclusiv în cazul literelor W și Y.

Exemplu: „show-ul”.

Totuși, trebuie să facem diferența între aceste situații și cuvintele românești obișnuite, la care articolul se atașează direct, fără cratimă: „bacul”, „bacalaureatul”.

În scrierea unor nume proprii

Cratima este întâlnită și în anumite nume proprii, precum cele de localități, persoane sau personaje literare.

Iată câteva exemple:

Nume de localități: Piatra-Neamț, Miercurea-Ciuc, Cluj-Napoca;

Piatra-Neamț, Miercurea-Ciuc, Cluj-Napoca; Nume de persoane: Gheorghiu-Dej;

Gheorghiu-Dej; Nume de personaje literare: Făt-Frumos, Harap-Alb.

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În concluzie, cunoașterea regulilor de gramatică ne ajută să evităm greșelile și să ne exprimăm mai clar. De aceea, este important să acordăm atenție modului în care folosim cuvintele, chiar dacă, în aparență, pare doar un detaliu al scrierii.

Bianca NATI