Cardiologul Laurian Blaga spulberă iluzia „consulturilor gratuite” de la clinicile din Suceava

Mesajul „consult gratuit cu bilet de trimitere”, afișat tot mai frecvent la clinicile private și în cabinetele medicale din Suceava, ascunde o capcană de percepție care distorsionează realitatea economică a sistemului public de sănătate. Dr. Laurian Blaga, medic cardiolog intervenționist la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, atenționează cu privire la ușurința cu care este folosit cuvântul „gratuit” atunci când este vorba despre medicină, subliniind că nicio investigație nu are, în realitate, cost zero.

Medicul sucevean explică faptul că biletul de trimitere nu reprezintă o anulare a valorii financiare a actului medical, ci doar un mecanism prin care costurile sunt transferate de la individ către bugetul colectiv.

Sănătatea nu este gratis, este decontată de întreaga societate

„Un consult cu bilet de trimitere nu este gratuit. Pacientul nu îl plătește atunci, la recepție, din buzunar. Dar consultul este plătit. Este plătit din fondurile sistemului de sănătate, adică din banii colectați de la noi toți, din contribuțiile fiecăruia dintre noi”, afirmă dr. Laurian Blaga. Conform acestuia, utilizarea termenului „gratuit” ca instrument de marketing creează o falsă impresie de abundență nelimitată și iresponsabilitate. În realitate, fondurile din asigurările de sănătate colectate de la cetățeni susțin salariile medicilor și asistentelor, achiziția și întreținerea aparatelor de înaltă performanță, materialele consumabile, analizele de laborator și menținerea spitalelor în stare de funcționare.

Medicul propune o corecție de limbaj, prin înlocuirea sintagmei comerciale „consult gratuit” cu formula corectă: „consult decontat prin sistemul de sănătate”. Schimbarea este necesară deoarece iluzia gratuității generează așteptări nerealiste din partea publicului. „Creează impresia că serviciul nu costă nimic și că putem cere orice, oricând, imediat și fără limite. Iar realitatea este cu totul alta”, atrage atenția cardiologul.

Contrastul dintre mesajele publicitare privind lipsa de costuri și realitatea sistemului medical public se reflectă cel mai bine în statisticile de activitate ale celei mai mari unități medicale din județ. Cifrele oficiale arată o presiune constantă pe infrastructura Spitalului Clinic de Urgență Suceava. De exemplu, în cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) se înregistrează perioade de vârf în care ritmul prezentărilor ajunge la un pacient la fiecare 5 minute, gestionându-se frecvent între 200 și 250, uneori chiar 300 de cazuri în 24 de ore. Unitatea medicală deservește o populație de peste 600.000 de locuitori, înregistrând anual aproximativ 45.000-50.000 de pacienți internați în regim de spitalizare continuă și depășind 100.000 de consultații acordate în Ambulatoriul de Specialitate.

Secția în care activează dr. Laurian Blaga este una dintre cele mai solicitate din regiune. Laboratorul de Cardiologie intervențională din Suceava tratează anual peste 1.000 de cazuri de infarct miocardic acut și urgențe coronariene majore, preluând inclusiv pacienți critici transferați din alte județe.

„Eu lucrez într-un spital județean de urgență și, împreună cu colegii mei, văd în fiecare zi ce înseamnă să duci greul: gărzi, urgențe, pacienți critici, infarcte, proceduri dificile, decizii luate sub presiune și o responsabilitate pe care nu o poți pune pe pauză la sfârșitul programului”, mărturisește medicul sucevean. Acesta recunoaște că devine frustrant ca, în timp ce spitalele de urgență duc greul, marketingul altor entități să profite de pe urma decontărilor transformând biletul de trimitere într-o promisiune populistă de „gratuitate”.

Reacțiile pacienților

Postarea medicului a stârnit reacții în rândul sucevenilor, generând o dezbatere despre calitatea și accesibilitatea serviciilor medicale. Mulți dintre cei care au reacționat au aprobat punctul de vedere al cardiologului, recunoscând că asigurații nu realizează adesea valoarea banilor opriți lunar pe fluturașul de salariu. „Să facem diferența dintre o consultație gratuită și o consultație plătită de noi în avans, într-un cont comun, pentru plata serviciilor medicale și întreținerea structurii de sănătate, cu medicii și angajații la care ajungem, în cele mai vulnerabile momente din viața noastră”, a scris o suceveancă.

Alți pacienți au atras atenția că nu toate serviciile medicale sunt decontate. „Această formă de exprimare cu referire la gratuitate nu este suficient de explicită pentru ca potențialul pacient să înțeleagă corect că în biletul de trimitere nu intră decât o anamneză fugitivă și un EKG. Ce mai trebuie suplimentar se plătește pentru fiecare operațiune în parte, spre exemplu: eco Dopller = 300 lei / holter = 350 lei și tot așa mai departe. Deci în biletul de trimitere ai gratuit doar chestii minimale și nicidecum o investigație completă”, s-a plâns un pacient.

O mare parte din mesaje au fost de mulțumire la adresa echipei de cardiologie de la spitalul județean, pacienții amintind că în momentele critice viața nu le-a fost salvată de clinicile cu reclame luminoase, ci de medicii care asigură gărzile în spitalul public.

Demersul cardiologului nu reprezintă o critică la adresa sucevenilor care vor să beneficieze de drepturile lor de asigurați. Accesarea serviciilor prin Casa de Asigurări de Sănătate este un drept legitim al fiecărui contribuabil. Este, în schimb, un apel la realism și la înțelegerea valorii reale a serviciilor medicale. Atunci când un serviciu este decontat, costul său este suportat direct de comunitate. Sănătatea publică funcționează ca un efort colectiv, iar conștientizarea cheltuielilor este primul pas spre un sistem medical civilizat. Doctorul Blaga subliniază pentru toți cei care interacționează cu sistemul sanitar că „«Gratuit cu bilet de trimitere» nu înseamnă gratis. Înseamnă că plătim împreună”.