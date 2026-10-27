Caravană medicală transfrontalieră în 11 localități din județul Suceava pentru consultații și evaluări gratuite

O nouă inițiativă medicală mobilă, organizată sub egida proiectului transfrontalier „ROUA CARE”, va oferi servicii de investigații și evaluare a sănătății în perioada 1– 15 noiembrie a.c. în mai multe comunități din județul Suceava. Campania vizează facilitarea accesului la asistență medicală primară și sprijin pentru sănătatea mintală, cu un accent deosebit pe zonele rurale și persoanele din grupuri vulnerabile.

Echipele de specialiști vor merge în localități Frumosu, Stulpicani, Ostra, Păltinoasa, Valea Moldovei, Berchișești, Arbore, Vicovu de Sus, Dolhasca și Suceava – cartierul Ițcani

Locuitorii din comunitățile incluse în program vor beneficia, fără niciun cost, de o serie de investigații rapide și sesiuni de consiliere: teste pentru determinarea nivelului de glicemie, colesterol și trigliceride, măsurarea tensiunii arteriale și a saturației de oxigen din sânge, evaluare clinică a stării generale de sănătate și îndrumare către medici specialiști în cazul depistării unor riscuri, sesiuni de informare și prevenție privind sănătatea mintală, componentă esențială a proiectului care urmărește tranziția de la îngrijirea instituționalizată spre servicii comunitare. De asemenea, în cadrul caravanei vor fi distribuite materiale informative și vor fi făcute recomandări medicale personalizate.

Caravana face parte din proiectul „Îmbunătățirea sistemului de îngrijire a sănătății mintale în zona de frontieră Suceava – Cernăuți”, implementat în parteneriat de Consiliul Județean Suceava, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și Spitalul Regional de Psihiatrie Cernăuți din Ucraina.

Proiectul are o durată de 24 de luni, din 17 iulie 2025 până în 16 iulie 2027, și dispune de un buget total de 1,964 milioane de euro, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România-Ucraina 2021-2027 se ridică la 1,391 milioane de euro.

Lansarea oficială a caravanei, intitulată „Sănătatea este pe primul loc”, va avea loc miercuri, 28 octombrie a.c., la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.