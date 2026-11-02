Consiliul Județean Suceava a anunțat, luni, printr-un comunicat de presă, debutul caravanei medicale „Sănătatea pe primul loc”, care se desfășoară în perioada 2–11 noiembrie a.c., în zece localități din județ.

Acțiunea face parte din proiectul ROUA CARE – „Îmbunătățirea sistemului de sănătate mintală în zona de graniță Suceava–Cernăuți”, în valoare de aproape 2 milioane de euro, derulat de Consiliul Județean Suceava împreună cu partenerii din România și Ucraina, printr-un program transfrontalier – Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Sucevenii vor putea beneficia gratuit de analize medicale, precum teste pentru glicemie și trigliceride, măsurarea tensiunii arteriale, pulsului, greutății și înălțimii, precum și de recomandări medicale. De asemenea, participanții vor putea completa un chestionar privind sănătatea mintală și vor primi informații despre prevenirea afecțiunilor psihice și legătura dintre sănătatea mintală și bolile cardiovasculare.

Caravana de analize medicale gratuite în 10 localități din județul Suceava a pornit la drum

Calendarul caravanei este următorul:

* 2 noiembrie – Frumosu, Sala de festivități

* 3 noiembrie – Stulpicani, Primăria Stulpicani/Căminul Cultural

* 4 noiembrie – Ostra, Căminul Cultural

* 5 noiembrie – Păltinoasa, Căminul Cultural

* 6 noiembrie – Valea Moldovei

* 7 noiembrie – Berchișești, Centrul de cultură, artă și tradiție

* 8 noiembrie – Vicovu de Sus, Școala Nr. 3

* 9 noiembrie – Arbore, Căminul Cultural

* 10 noiembrie – Suceava – Ițcani, Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”

* 11 noiembrie – Dolhasca, Casa de Cultură „Alexandru Arșinel”

Proiectul ROUA CARE are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mintală și a condițiilor de tratament. Una dintre principalele investiții este modernizarea Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde sunt prevăzute lucrări la clădiri și la instalațiile sanitare, termice și electrice.

Proiectul prevede și investiții la Spitalul Regional de Psihiatrie din Cernăuți, schimburi de experiență între cadrele medicale din cele două spitale, precum și acțiuni de prevenție și informare în comunități. Perioada de implementare este iulie 2025 – iulie 2027.