CAR Învățământ Fălticeni investește în educație: 300 de burse pentru elevi

În spatele fiecărui copil care obține rezultate bune la școală se află multă muncă, perseverență și dorința de a reuși. Uneori, însă, în spatele acelorași rezultate se află și o familie care face eforturi considerabile pentru a-i asigura rechizitele, cărțile, transportul și toate lucrurile de care are nevoie pentru a-și continua educația.

Pentru acești copii, CAR Învățământ Fălticeni continuă programul „Burse pentru cei mici” și acordă, în anul școlar 2026–2027, 300 de burse, în valoare totală de 540.000 de lei.

Fiecare elev selectat va primi câte 200 de lei pe lună, timp de nouă luni, începând cu luna octombrie 2026. Mai mult decât un sprijin financiar, fiecare bursă este o încurajare adresată unui copil care învață, muncește și își dorește să meargă mai departe, chiar dacă situația materială a familiei sale este una dificilă.

Programul se adresează elevilor din clasele I–XII care sunt copii, nepoți sau se află sub tutela unui membru CAR Învățământ Fălticeni cu o vechime de cel puțin 12 luni. Elevii trebuie să fi încheiat anul școlar precedent cu calificativul general „Foarte Bine” sau cu media generală de minimum 9,00 și nota 10 la purtare.

La stabilirea beneficiarilor vor fi luate în considerare atât rezultatele școlare, cât și venitul mediu net lunar pe membru de familie. Prioritate vor avea elevii cu cele mai bune rezultate, raportate la cele mai reduse venituri. Venitul nu trebuie să depășească 1.800 de lei pentru fiecare membru al familiei, iar dintr-o familie poate fi acordată o singură bursă.

Prin acest program, CAR Învățământ Fălticeni își propune să ofere nu doar un ajutor material, ci și încrederea că munca și seriozitatea sunt apreciate. Pentru un copil, 200 de lei pe lună pot însemna caiete, cărți, îmbrăcăminte, transport sau acces la activități educaționale. Pentru familia lui, pot însemna o grijă mai puțin.

Implicarea în susținerea educației a început încă din primele zile ale noului an școlar, când CAR Învățământ Fălticeni a oferit 100 de ghiozdane complet echipate copiilor din familii cu posibilități reduse, inclusiv celor care nu sunt membre ale asociației.

Acum, prin cele 300 de burse, sprijinul continuă lună de lună, pe parcursul întregului an școlar.

Dosarele pot fi depuse până la 15 octombrie 2026, în oricare dintre cele 30 de sucursale CAR Învățământ Fălticeni. Regulamentul și documentele necesare sunt disponibile la adresa www.car-invatamant.ro/burse/.

Pentru că fiecare copil care muncește pentru viitorul său merită să știe că nu este singur.

CAR Învățământ Fălticeni – Sprijin financiar la nevoie!