Capela Spitalului Municipal Rădăuți a primit veșmântul luminos al resfințirii

Zi de bucurie duhovnicească a fost sâmbătă, 19 septembrie 2026, pentru pacienții și personalul Spitalului Municipal Rădăuți, dar și pentru credincioșii rădăuțeni, când Capela „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian”, aflată în curtea unității medicale, a fost resfințită, ca o încununare a amplului proces de restaurare, renovare și înfrumusețare desfășurat în perioada 2021–2026.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, slujba de resfințire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ca delegat al chiriarhului. Cei doi ierarhi au fost întâmpinați în sunetul clopotelor, cu pâine și sare, dar și cu flori, de credincioși îmbrăcați în port popular bucovinean.

Rânduiala sfințirii celei mari a început înaintea ușilor bisericii, prin invocarea harului Preasfintei Treimi. Locașul a fost apoi înconjurat de soborul slujitor, cu trei opriri – la fiecare absidă –, în cadrul cărora a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin însemnarea, în chipul Sfintei Cruci, cu Sfântul și Marele Mir. Ierarhii au pecetluit apoi Masa Sfântului Altar, în care au fost așezate fragmente din moaștele sfinților martiri, și au sfințit interiorul capelei și catapeteasma.

În continuare, pe un podium special amenajat în curtea spitalului, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul „Mira” din Iași, dirijat de prof. Petronela Dârțu. Din soborul slujitor au făcut parte pr. Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Sectorului Educațional-Teologic, pr. Tiberiu Bardan, inspector eparhial pentru asistența religioasă în unitățile bugetare, pr. George Mironescu, misionar protopopesc al Protopopiatului Rădăuți, arhim. Iosif Onică, stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei, precum și slujitori ai sfintelor altare din municipiul Rădăuți și din împrejurimi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Macarie a rostit un cuvânt de învățătură despre asumarea crucii personale și despre încercările vieții, subliniind că Dumnezeu nu îngăduie omului o încercare mai presus de puterile sale, ci îi dăruiește, împreună cu ea, harul și puterea de a o purta. Ierarhul i-a îndemnat pe cei aflați în suferință să privească spre Hristos Cel răstignit și înviat: „Crucea pe care o purtăm este grea, dar nu este peste puterile noastre. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a pune crucea pe umerii tăi, frate și soră, a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoși, a examinat-o cu rațiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsă, a încălzit-o la inima Sa milostivă și ți-a cântărit puterile, ca să nu fie mai grea decât o poți duce; apoi a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri. […] Domnul nu a venit să înlăture, să desființeze suferința, ci a luat suferința asupra Lui, umplând-o cu prezența Sa.”

Legând cuvântul de locul în care se afla, Preasfinția Sa a evocat un îndemn al Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, care îl cheamă pe creștin să se însemneze de trei ori cu semnul Sfintei Cruci atunci când trece pe lângă un spital: „Când ajungem și trecem pe lângă un spital, să ne însemnăm de trei ori cu Sfânta Cruce: mai întâi pentru cei care sunt în suferință și zac pe patul durerii; a doua oară, pentru toți cei care îi îngrijesc pe bolnavi – personalul medical și toți cei dragi, care devin brațele Mântuitorului pentru cei aflați în suferință; și a treia cruce să o faci pentru tine însuți, frate, și pentru tine însăți, soră, fiindcă nu ești acolo înăuntru, ci ești afară, pe picioarele tale, și ești sănătos.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis gândul de binecuvântare și de felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și a înmânat mai multe distincții de vrednicie binefăcătorilor și susținătorilor lucrării Bisericii. Dintre aceștia, domnul Bogdan Mihai Alupoaie, managerul Spitalului Municipal Rădăuți, a primit Ordinul „Mușatinii” pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând [astfel] domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”, iar părintele Bogdan Vasile Negrea, preot de caritate al spitalului și slujitor al Capelei „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian”, a fost distins cu Ordinul „Mitropolitul Anastasie Crimca”.

Gazda acestui eveniment, pr. Bogdan Vasile Negrea, a adus mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru împlinirea unei zile pe care a așteptat-o vreme de aproape cinci ani, precum și Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pentru binecuvântarea și purtarea de grijă arătate lucrărilor desfășurate la capelă. Gândul de recunoștință s-a îndreptat apoi către cei doi ierarhi, Preasfințitul Părinte Macarie și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, care au mai slujit în această capelă, dar și către clericii prezenți, conducerea Spitalului Municipal, ctitori, ostenitori, binefăcători și către toți voluntarii. Totodată, preacucernicul părinte a amintit de pr. Mihai Fediuc, pe care l-a numit ctitorul principal al locașului de cult.

În semn de prețuire și de aducere aminte a acestei zile binecuvântate, părintele Bogdan Negrea le-a oferit celor doi ierarhi, din partea comunității, câte o icoană cu Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea.

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Potrivit hrisovului, lucrările desfășurate între anii 2021 și 2026 au cuprins realizarea instalației de încălzire prin pardoseală și placarea acesteia din urmă cu granit, modificarea Sfintei Mese și îmbrăcarea ei în piatră naturală, restaurarea acoperișului și înlocuirea învelitorii de tablă, precum și refacerea fațadei.

Interiorul a fost înzestrat cu mobilier bisericesc și cu o catapeteasmă nouă, sculptată în lemn de stejar, ale cărei icoane sunt realizate în tehnică bizantină. S-au amenajat, de asemenea, spațiile din curtea capelei, au fost achiziționate și montate clopote noi, s-au instalat sisteme audio-video și s-au procurat obiectele bisericești necesare slujbelor, alături de alte lucrări menite să sprijine viața liturgică și pastorală a capelei.

Capela a fost târnosită la 20 iulie 2003, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Pimen, de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, pe atunci Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, astăzi Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și prin osteneala pr. Mihai Fediuc. În anul 2023, spre bucuria celor care trec pragul locașului de cult din incinta așezământului medical, au fost primite în dar părticele din cinstitele moaște ale Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian, așezate spre închinare într-o raclă din lemn sculptat.

Pr. Ștefan Mihalcea