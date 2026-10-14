Capcana de pe trotuarele Sucevei: dungile verzi nu înseamnă piste de biciclete

Traficul rutier sufocă arterele principale din municipiul Suceava la orele de vârf, calitatea aerului tinde să scadă din cauza emisiilor auto, însă transportul alternativ încă nu se materializează. O analiză a documentelor oficiale ale municipalității, precum analiza SWOT din cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană și raportul de mediu pentru municipiul Suceava, arată că infrastructura actuală pentru biciclete, de aproape 10 kilometri de piste pentru biciclete trasate pe trotuare, este nu doar insuficientă, ci și periculoasă.

Abordarea locală privind pistele de biciclete s-a rezumat la soluția simplistă și ineficientă de trasare a unei dungi colorate pe trotuarele existente. Realizate pe trotuare cu o lățime mică, aceste trasee sunt caracterizate printr-o rețea discontinuă care se întrerupe brusc în intersecții, fiind izolate de zonele de interes, cum ar fi monumentele istorice sau centrele comerciale.

Din punct de vedere legal, dungile colorate reprezintă o capcană. Conform codului rutier, o linie vopsită pe pavaj nu transformă trotuarul în pistă dacă nu există avizul Poliției Rutiere și semnalizarea prin indicatoare specifice. În lipsa omologării, circulația bicicletelor pe trotuar rămâne interzisă.

Dacă un biciclist accidentează un pieton pe o astfel de „pistă”, vina îi aparține în totalitate, evenimentul fiind tratat ca accident de circulație, adesea cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. „Lipsa unor reglementări clare cu privire la modul de realizare a infrastructurii creează probleme de configurare în proiecte, rezultând o risipire a fondurilor publice pe soluții ineficiente”, avertizează documentele orașului menționate. Conducerea Primăriei Suceava a confirmat că actualele piste de biciclete de pe trotuare nu sunt omologate, iar semnalizarea nu este standardizată.

Problema pistelor de biciclete din oraș preocupă și societatea civilă. O inițiativă civică intitulată „Suceava, oraș pentru oameni” a transmis administrației publice o solicitare de desființare a indicatoarelor de „pistă pentru biciclete” neconforme. „Acestea nu au niciun sens în forma actuală și doar creează confuzie între șoferi, bicicliști și pietoni. Mai mult, așa-zisele <piste> din Suceava prezintă probleme evidente: trasee care se intersectează cu spațiul pietonal, obstacole, întreruperi și zone în care pietonii și bicicliștii sunt puși în situația de a folosi același spațiu, punându-se în pericol. Acum este momentul noii administrații să înceapă de la zero și să corecteze un proiect făcut total eronat de vechea administrație, astfel încât oamenii din Suceava să se poată deplasa în siguranță cu bicicleta sau pe jos”, afirmă inițiatorii demersului, ilustrând cu imagini aspectele sesizate.

Capcana de pe trotuarele Sucevei: dungile verzi nu înseamnă piste de biciclete

45 de artere rutiere au nevoie urgentă de piste adevărate

Pentru ca Suceava să devină un oraș respirabil, studiile de specialitate indică necesitatea de a amenaja piste de biciclete pe o rețea extinsă de străzi. Printre arterele prioritare identificate se numără: Aleea Cetății, bulevardul Academician Vasile Grecu, bulevardul Corneliu Coposu, Calea Burdujeni, Calea Unirii, străzile 22 Decembrie 1989, Apeductului, Aurel Vlaicu, Brădetului, Cernăuți, Cuza Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Gării, George Coșbuc, Gheorghe Doja, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Ureche, Ilie Ilașcu, Ion Irimescu, Izvoarele Cetății, Jean Bart, Mărășești, Mărăști, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Mircea Șeptilici, Mitropoliei, Nicolae Bălcescu, Nicolae Iorga, Nicolae Labiș, Parcului, Petru Rareș, Pictor Panaiteanu, Scurtă, Șerban Rusu Arbore, Ștefan cel Mare, Ștrandului, Traian Vuia, Trandafirilor, Universității, Vasile Alecsandri, Zamcei, Zorilor. Există piste de biciclete în zona de agrement din Lunca Sucevei și sunt prevăzute în proiectul de amenajare a viitoarei zone de agrement de la Cartodrom. De asemenea, în noul sistem integrat de management și modelare urbană, pentru care primăria a semnat contractul de execuție anul trecut, în noiembrie, cu termen de finalizare anul viitor, vor fi amenajate piste pentru biciclete și trotinete, trotuare și spații dedicate transportului nemotorizat pe o lungime totală de 27,6 km.

3 piste și semnalizare neconforme. Foto FB Suceava oraș pentru oameni

Experții urbaniști subliniază că noile proiecte nu mai trebuie să repete greșelile trecutului. Noile piste trebuie să respecte obligatoriu următoarele reguli: să existe delimitarea clară a benzilor pentru biciclete de cele destinate autovehiculelor prin elemente separatoare vizibile și indicatoare speciale; să se facă separarea fizică de traficul motorizat printr-o bordură de protecție; pistele să fie realizate la nivelul trotuarelor, dar fără a diminua suprafața pietonală, asigurând spațiu suficient pentru toată lumea.

Strategia urbană propune întărirea conexiunilor pietonale și amenajarea de piste care să lege Cetatea de Scaun de zona centrală a orașului. Acest traseu ar căpăta o dublă valoare, pe de o parte pentru vizitatori, iar pe de altă parte, pentru localnici, ca spațiu de promenadă. Totuși, pistele nu sunt suficiente dacă nu sunt integrate într-un sistem funcțional. Suceava are nevoie de puncte de închiriere (bike-sharing) și de spații sigure de parcare pentru biciclete în stațiile de transport public, gări, zone rezidențiale și la locurile de muncă. Doar având siguranța că bicicleta poate fi lăsată undeva fără riscul de a fi furată, oamenii vor renunța la mașina personală pentru naveta zilnică.

Capcana de pe trotuarele Sucevei: dungile verzi nu înseamnă piste de biciclete

5 Suporturi pentru bicicletă, în municipiul Suceava

Capcana de pe trotuarele Sucevei: dungile verzi nu înseamnă piste de biciclete