Cantitate impresionantă de țigări, confiscată dintr-un tir condus de un sucevean

O captură impresionantă de țigări de contrabandă a fost făcută de polițiștii arădeni, în urma unei acțiuni desfășurate în seara zilei de 11 noiembrie 2026, a anunțat presa arădeană, citând surse oficiale, respectiv Poliția Română și Poliția de Frontieră.

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu agenții Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, care au desfășurat o operațiune de prindere în flagrant.

În jurul orei 22:00, polițiștii au oprit pentru control un ansamblu rutier condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, din județul Suceava.

În urma verificărilor efectuate asupra remorcii, polițiștii au descoperit mai multe baxuri cu țigarete de contrabandă, cantitatea estimată depășind 6.000.000 de bucăți.

După încheierea cercetării, în cursul zilei de joi, a rezultat că este vorba de 7 milioane de țigarete, așadar în jur de 350.000 de pachete.

Produsele nu aveau aplicate timbre fiscale, fiind țigări de contrabandă.

Tirul venea din Italia și mergea in Bulgaria, iar oficial transporta piese auto.

Șoferul a fost condus la audieri și ulterior reținut în arest pentru 24 de ore.

Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Presa arădeană subliniază că această captură reprezintă una dintre acțiunile importante ale polițiștilor arădeni împotriva comerțului ilegal cu produse din tutun.