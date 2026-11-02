„Cântărețul lunii”, activitate online organizată de Alianța Franceză din Suceava

Alianța Franceză din Suceava organizează, miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la o nouă ediție a activității Le chanteur du mois/ Cântărețul lunii, organizată în cadrul proiectului „După-amiezile francofone la Suceava”, dedicat promovării muzicii franceze contemporane și artiștilor săi reprezentativi.

Evenimentul se va desfășura online și va fi moderat de Frédéric Castel, profesor la Universitatea din Reims și realizator al emisiunii On allume les étoiles, cunoscut promotor al scenei muzicale francofone actuale.

Invitatul acestei ediții este Wilfried, un artist original, sensibil și plin de umor. Născut în celebrul cartier parizian Pigalle, între o chitară și o mașină de cusut, și crescut în spiritul cântecului francez de calitate, artistul este fiul binecunoscutului François Corbier, figură emblematică a micului ecran care a încântat generații întregi de tineri telespectatori. Conștient și asumat în rolul său de moștenitor al unei remarcabile tradiții artistice, Wilfried lasă deoparte repertoriul anilor de televiziune pentru a explora texte uitate sau inedite. El deschide astfel porțile unui univers muzical eclectic și generos, în care cântecele tandre, amuzante sau angajate se îmbină armonios cu versuri poetice, absurde și pline de fantezie.

Deși a interpretat dintotdeauna atât repertoriul patern, cât și propriile creații, în 2021, la inițiativa lui Matthias Vincenot în cadrul Festivalului Déc’Ouvrir de la Concèze, artistul a creat spectacolul „Autour de Corbier”, dând viață unor melodii care nu fuseseră auzite niciodată de public. Ca o continuare firească a acestui demers scenic, pe 13 octombrie 2023 a lansat primul său EP, intitulat „Du Neuf Avec du Vieux”, cuprinzând cinci piese aranjate și produse de Fabien Martin. Spectacolul său reprezintă o veritabilă predare de ștafetă între generații, reunind creații proprii, texte inedite ale tatălui său puse pentru prima dată pe muzică și melodii consacrate.

Criticii muzicali, printre care și publicația franceză Nos Enchanteurs, îl descriu ca fiind un artist autentic, sensibil și plin de haz, a cărui dezinvoltură și siguranță pe scenă cuceresc iremediabil publicul.

Întâlnirea cu Wilfried promite o seară plină de căldură, nostalgie, umor fin și autenticitate, celebrând farmecul și forța de expresie a cântecului francez.

Evenimentul este gratuit și se va desfășura online, pe platforma Google Meet. Link-ul de conectare pentru această activitate online este aici.