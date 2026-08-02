Sportivii suceveni au avut o contribuție importantă la cucerirea celor 6 medali de aur, una de argint și una de bronz, de către delegația României la Campionatul European de Canotaj încheiat duminică, la Varese, în Italia.

Astfel, Ștefan Berariu și Florin Lehaci au câștigat titlul continental în proba de dublu rame masculin, devansând bărcile Lituaniei și Italiei.

Canotorii suceveni s-au întors încărcați de medalii de la Campionatul European

Medalii de aur au cucerit, la rândul lor, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci și Magdalena Rusu, cu barca feminină de 8+1, ca și Mateus Cozminiciuc, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan, Florin Arteni și Fabrizio Scripcariu, în cursa similară masculină.

Această performanță a fost egalată și de barca de 8+1 mixt, care a avut în componență nu mai puțin de 7 canotori suceveni, este vorba de Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Ștefan Berariu.

Canotorii suceveni s-au întors încărcați de medalii de la Campionatul European

De asemenea Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă au încheiat pe poziția secundă proba de patru rame masculin, fiind încadrați de echipajele din Marea Britanie și Germania.

Totodată, Emanuela Ciotău a făcut parte din echipajul care a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere în proba patru vâsle feminin.