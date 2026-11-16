Canotorii suceveni au fost protagoniști la Naționale

Campionatul Național de Fond pentru seniori și juniori a adus rezultate foarte bune pentru canotorii de la CSM Suceava.

Nu mai puțin de 8 medalii au cucerit sportivii pregătiți de Ioan Despa la competiția desfășurată pe Lacul Morii din București, 6 de aur și două de argint, după cum urmează:

– Locul I: Darius Racoviță – proba de simplu, categoria ușoară, seniori

– Locul I: Cristian Pascari, Constantin Tricolici, Sebastian Lupu, Răzvan Marin – proba de 4 vâsle, juniori I

– Locul I: Cristian Pascari, Constantin Tricolici, Sebastian Lupu, Răzvan Marin + Matei Despa – proba 4+1, juniori I

– Locul I: Valentina Costiea, Perla Grasu, Teodora Mironescu, Sonia Trisciuc – proba de 4 vâsle, junioare II

– Locul I: Valentin Popa, Albert Bobric, Giovani Bobric, Teofan Break – proba de 4 vâsle, juniori II

– Locul I: Cristian Pascari, Răzvan Marin, Sebastian Lupu, Constantin Tricolici, Teodora Mironescu, Valentina Costiea, Sonia Trisciuc, Costinela Ursu + Matei Despa – proba de 8+1 mixt, juniori I

– Locul II: Costinela Ursu – proba de simplu, junioare I

– Locul II: Anastasia Nechita, Elena Reuț, Andreea Brașov, Denisa Abutnăriței – proba de 4 vâsle, junioare II.

„A fost un concurs reușit pentru noi. Am reușit să ne îndeplinim obiectivele, iar pe această cale doresc să mulțumesc sportivilor și celor care ne susțin, este vorba de vorba de Consiliul Local Suceava și sponsorii Alevia, CezTrans și KAON”, a declarat antrenorul Ioan Despa.