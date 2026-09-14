Canotorii de la CSM Suceava s-au întors multimedaliați de la Balcaniadă

România a cucerit nu mai puțin de 17 medalii la Campionatul Balcanic de Canotaj pentru juniori de la Plovdiv (Bulgaria), dintre care 7 de aur, 7 de argint și 3 de bronz, ceea ce a plasat-o pe primul loc în clasamentul pe națiuni, la egalitate cu Grecia.

La această performanță și-au adus din plin contribuția canotorii de la CSM Suceava pregătiți de Ioan Despa, după cum urmează:

Dumitru Cristian Pascari

– locul I în proba de 8+1, juniori I

– locul I în proba de 8+1 mixt, juniori I

– locul II în proba de dublu rame, juniori I

Costinela Gabriela Ursu

– locul I în proba de patru vâsle, junioare I

– locul I în proba de dublu vâsle, junioare I

Răzvan Marin

– locul I în proba de 8+1, juniori I

– locul III în proba de patru rame, juniori I

Valentina Costiea

– locul I în proba de dublu vâsle, junioare I

– locul III în proba de patru vâsle, junioare I

Ionuț Valentin Popa

– locul II în proba de 8+1, juniori II

Teofan Break

– locul II în proba 8+1, juniori II