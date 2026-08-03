Caniculă și disconfort termic– toate județele sub avertizare de tip cod galben, portocaliu sau chiar roșu

Valul de căldură se extinde pe tot teritoriul României, cu temperaturi care ajung și la 40 de grade Celsius, disconfort termic resimțit inclusiv în timpul nopților și pericole pentru cei care lucrează expuși la soare sau care au probleme de sănătate care pot fi agravate de caniculă.

Meteorologii ANM au emis o serie de avertizări care cuprind perioada 3-7 august, fenomenele vizate fiind val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale.

Luni și marți (3 și 4 august) valul de căldură va persista și va fi în extindere în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28…33 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…26 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) în cea mai mare parte a țării.

Cod galben în Suceava, portocaliu în Iași și Botoșani

De marți, 4 august, ora 10.00, până miercuri, 5 august, ora 10.00, intră în vigoare o nouă avertizare meteo de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, cu noapte tropicală. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

În Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Practic, județele vecine, Iași și Botoșani, se vor afla sub incidența codului portocaliu de caniculă.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.