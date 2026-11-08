Când toamna se îmbracă în zâmbete de copil – Carnavalul Toamnei la Grădinița cu Program Prelungit Liteni

Toamna și-a dezvăluit frumusețea într-un mod cu totul special, vineri, 6 noiembrie 2026, la Grădinița cu Program Prelungit Liteni, structură a Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, unde s-a desfășurat activitatea „Carnavalul Toamnei”, un eveniment dedicat copilăriei, imaginației și bucuriei de a fi împreună.

Pentru câteva ore, spațiul grădiniței s-a transformat într-un univers desprins parcă din poveștile toamnei, în care culorile, creativitatea și buna dispoziție au fost ingredientele unei sărbători de neuitat. Micii preșcolari au devenit personajele principale ale acestui spectacol al anotimpului, defilând cu emoție și încântare în costume deosebite, pregătite cu multă grijă și imaginație.

Fructe și legume de toamnă, personaje îndrăgite, ținute ingenioase și numeroase alte surprize au dat culoare evenimentului, fiecare costum fiind o mică poveste în sine. Originalitatea și atenția acordată detaliilor au demonstrat că imaginația copiilor, susținută de implicarea adulților, poate transforma cele mai simple idei în adevărate creații artistice.

Dincolo de farmecul costumelor și de atmosfera festivă, Carnavalul Toamnei a fost și o frumoasă dovadă a parteneriatului dintre familie și grădiniță. Părinții au răspuns cu entuziasm provocării, investind timp, răbdare, creativitate și multă dragoste în pregătirea ținutelor celor mici. Implicarea lor a contribuit în mod esențial la reușita activității și a demonstrat, încă o dată, cât de importante sunt colaborarea și susținerea reciprocă în educația și dezvoltarea copiilor.

Adevărații protagoniști ai zilei au fost însă preșcolarii, care au adus în mijlocul comunității spontaneitatea și farmecul inconfundabil al copilăriei. Cu zâmbete sincere, pași timizi sau îndrăzneți și multă emoție, aceștia au transformat fiecare apariție într-un moment special. Bucuria lor a fost molipsitoare, iar entuziasmul cu care și-au prezentat costumele a oferit evenimentului autenticitate și farmec.

Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea prof. ed. timp. Maranda Alina, fiind organizată cu implicarea cadrelor didactice: prof. ed. timp. Balan Andreea Sabina, prof. ed. timp. Poenariu Nicoleta Loredana, prof. ed. timp. Bădărău Adina, prof. ed. timp. Balan Anca Florentina, prof. ed. timp. Popa Elena, prof. ed. timp. Chihaia Maria și prof. ed. timp. Gușă Teodora.

Prin dedicare, răbdare și pasiune, cadrele didactice au creat un context educațional în care învățarea s-a împletit armonios cu jocul, exprimarea liberă și bucuria descoperirii. Astfel de experiențe contribuie la dezvoltarea creativității, a încrederii în sine, a spiritului de cooperare și a sentimentului de apartenență la o comunitate.

La finalul acestei zile, gândurile de apreciere și recunoștință se îndreaptă către toți cei care au făcut posibilă această sărbătoare: părinții, pentru generozitate și implicare; copiii, pentru energia și bucuria dăruite; și cadrele didactice, pentru profesionalismul și dragostea cu care însoțesc fiecare pas al celor mici în fascinanta călătorie a copilăriei.