Când oboseala nu trece după somn: ce legătură poate avea cu inima, aflăm de la echipa Hereditas Suceava

Oboseala care persistă chiar și după o noapte liniștită de somn poate avea explicații diferite. Unele simptome cauzate de un somn neodihnitor se pot suprapune cu unele afecțiuni cardiovasculare. Pentru evaluarea acestor probleme, Clinica Hereditas din Suceava introduce polisomnografia în serviciile sale.

Ce legătură există între somnul neodihnitor și sănătatea cardiovasculară, cum putem face diferența dintre simptomele obișnuite și cele care necesită atenție medicală și când este momentul pentru un consult? Aflăm în continuare ce ar trebui să știe pacienții despre aceste aspecte.

Când poate fi necesară o evaluare cardiologică?

În situațiile în care apar dureri sau disconfort în piept, palpitații, senzație de lipsă de aer, amețeli, episoade de leșin și tensiune arterială crescută, o evaluare cardiologică ar putea fi necesară. În plus, dacă există antecedente familiale de boli cardiovasculare sau existența unor factori de risc, o evaluare cardiologică este recomandată.

Aceste manifestări nu înseamnă automat o afecțiune la nivelul inimii; evaluarea medicului este cea care stabilește cauza.

În cadrul clinicii Hereditas din Suceava, serviciile cardiologice includ: consultație completă, testare de efort, EKG, ecografie cardiacă și monitorizare Holter. Consultul pentru evaluarea cardiologică se poate efectua atât în Suceava, Ipotești, cât și Rădăuți.

Cum pot fi diferențiate simptomele cardiace de cele asociate tulburărilor de somn?

Simptomele cardiace și tulburările de somn se pot suprapune prin oboseală și lipsă de aer, dar sforăitul și problemele de respirație indică o problemă de somn, în timp ce durerea toracică, palpitațiile și amețeala impun un control cardiac. Un singur simptom nu stabilește cauza, iar medicul decide evaluarea necesară.

Semne ale tulburărilor de somn:

sforăit puternic în fiecare noapte;

pauze de respirație în timpul somnului;

treziri bruște cu senzația de sufocare;

oboseală și somnolență în timpul zilei.

Semne ale problemelor cardiace:

durere în piept;

palpitații sau bătăi neregulate ale inimii;

amețeală sau stare de leșin;

lipsă de aer care apare la efort fizic.

Ce factori pot crește riscul cardiovascular?

Riscul cardiovascular este determinat de o serie de factori legați de stilul de viață, afecțiuni medicale asociate și elemente genetice. Factorii care pot să crească acest risc sunt:

hipertensiunea arterială;

colesterolul crescut;

diabetul zaharat;

fumatul;

sedentarismul;

istoricul familial;

vârsta;

alți factori declanșatori precum obezitatea, stresul cronic, alimentația dezechilibrată, bogată în grăsimi și genul (bărbații au statistic un risc mai mare de la vârste mai tinere).

Pentru persoanele care prezintă unul sau mai mulți factori de risc cardiovascular, evaluarea medicală periodică poate avea un rol important în monitorizarea stării de sănătate și în stabilirea investigațiilor necesare. În acest context, serviciile de cardiologie policlinica Suceava disponibile în cadrul Clinicii Hereditas pot reprezenta un punct de plecare pentru evaluarea persoanelor care prezintă factori de risc cardiovascular sau simptome care necesită investigații suplimentare.

În contextul dezvoltării serviciilor medicale dedicate evaluării problemelor respiratorii și ale somnului, Clinica Hereditas Suceava introduce polisomnografia în oferta sa. Noul serviciu completează aria de investigații disponibile în clinică și poate fi relevant pentru pacienții cărora, în urma evaluării medicale, le este recomandată investigarea somnului.

Dincolo de această nouă investigație, dezvoltarea serviciilor medicale face parte din abordarea mai amplă a Clinicii Hereditas, unde mai multe specializări contribuie la evaluarea pacienților. Diversitatea serviciilor disponibile și perspectiva interdisciplinară reprezintă elemente prin care clinica își conturează oferta medicală și răspunde unor nevoi variate de evaluare și monitorizare.

Acreditarea ANMCS reprezintă un indicator important al respectării standardelor de calitate și siguranță în serviciile medicale. Prin pregătirea și evaluarea conform cerințelor ANMCS, Clinica Hereditas urmărește să ofere pacienților servicii medicale desfășurate în condiții de profesionalism, siguranță și calitate

Iată ce spune unul dintre pacienții Clinicii Hereditas: “Am avut o experiență foarte bună și am apreciat în mod special felul în care am fost tratată de medic. Am simțit profesionalism, respect și atenție pe parcursul consultației, iar asta mi-a dat încredere. Recomand din perspectiva modului în care a decurs interacțiunea medicală.” (conform unei recenzii de pe Google)

Întrebări frecvente:

Ce simptome nu ar trebui ignorate? Durerea în piept, lipsa de aer, palpitațiile persistente, pierderea stării de conștiență sau oboseala nejustificată sunt simptome ce nu trebuie ignorate și merită discutate cu un medic.

Cum se poate face programarea pentru un consult cardiologic? Programarea pentru o consultație sau pentru investigații cardiologice disponibile la Clinica Hereditas se poate face prin contactarea clinicii.

Mini-rezumat

O evaluare cardiologică poate fi recomandată în funcție de simptome, factorii de risc și antecedente familiale. Alegerea unui consult cardiologic în cadrul unei clinici locale poate reprezenta un plus dacă îți dorești o astfel de evaluare. Clinica Hereditas din Suceava oferă servicii de cardiologie, chirurgie, neurologie, medicină generală și multe altele. Pentru programare și detalii suplimentare despre serviciile Clinicii Hereditas, nu ezita să accesezi site-ul clinica-hereditas.ro.

Date de contact:

Telefon: 0330 408 407

Email: office@clinica-hereditas.ro

Adrese:

DC70, 727325 Ipotești

Strada Gen. Iacob Zadik 2, 725400 Rădăuți

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