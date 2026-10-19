Când e timpul să mergem la psiholog

Mulți dintre noi mergem la medic atunci când ne doare un dinte sau când febra nu scade, dar amânăm luni ori chiar ani întregi momentul în care ar trebui să vorbim cu un specialist despre ceea ce simțim. Sufletul nu are radiografii, iar suferința lui se vede mai greu. De aceea, mulți oameni se obișnuiesc cu tristețea, cu neliniștea sau cu oboseala și ajung să creadă că acestea fac parte firească din viață.

O cercetare amplă, realizată în Statele Unite de echipa psihiatrului Philip Wang și publicată în anul 2005, arată cât de mult întârziem. Cercetătorii au discutat cu peste nouă mii de adulți și au urmărit cât timp trece de la apariția primelor semne ale unei tulburări psihice până la prima întâlnire cu un specialist. Rezultatele au fost îngrijorătoare. În cazul depresiei și al altor tulburări ale dispoziției, oamenii au așteptat, în medie, între șase și opt ani. În cazul tulburărilor de anxietate, întârzierea a depășit adesea nouă ani, iar în unele situații a ajuns la peste două decenii. Studiul a mai arătat că mulți dintre participanți nu au cerut niciodată ajutor.

Aceste cifre nu vorbesc doar despre oameni din alte țări. Și la noi, mulți preferă să tacă. Rușinea, teama de ce va spune lumea sau convingerea că doar cei „nebuni” merg la psiholog îi țin pe oameni departe de ajutor. Într-un oraș în care toată lumea se cunoaște, aceste temeri devin și mai puternice. Totuși, o problemă netratată nu dispare de la sine. Ea se adâncește și afectează familia, munca și sănătatea trupului.

Primul semn la care trebuie să fim atenți este tristețea care nu trece. Toți avem zile proaste, dar o stare apăsătoare care durează mai mult de două săptămâni merită luată în serios. La fel de important este momentul în care lucrurile care ne bucurau odinioară nu ne mai spun nimic. Pasiunile, prietenii sau plimbările devin indiferente, iar fiecare zi pare o povară.

Al doilea semn privește somnul și pofta de mâncare. Omul care se trezește noapte de noapte și nu mai poate adormi, cel care doarme mult și totuși se simte istovit sau cel care a slăbit ori s-a îngrășat fără un motiv limpede ar trebui să se întrebe ce se petrece în sufletul său.

Neliniștea permanentă reprezintă un alt semnal. Grijile care nu ne lasă să ne odihnim, inima care bate tare fără motiv, senzația de sufocare sau teama că se va întâmpla ceva rău pot ascunde o tulburare de anxietate. Mulți oameni trec pe la mai mulți medici, își fac numeroase analize și află că trupul lor este sănătos, fără să bănuiască faptul că problema are o altă origine.

Schimbările de comportament spun și ele multe. Irascibilitatea, izolarea de cei dragi, consumul tot mai mare de alcool sau scăderea puterii de concentrare la serviciu nu sunt simple trăsături de caracter. Uneori, ele arată felul în care o persoană încearcă să facă față unei dureri pe care nu o poate numi.

Copiii și adolescenții au nevoie de o atenție aparte. Ei nu știu întotdeauna să spună ce simt, iar suferința lor se vede mai des în fapte decât în cuvinte. Scăderea bruscă a notelor, retragerea în cameră, crizele de furie sau plângerile repetate de dureri de cap ori de burtă le pot arăta părinților că acel copil trece printr-o perioadă grea.

Există și situații în care ajutorul este necesar chiar dacă semnele de mai sus lipsesc. Pierderea unei persoane dragi, un divorț, o boală gravă, un accident sau o experiență violentă pot lăsa urme adânci. Un psiholog nu șterge amintirea acestor momente, dar îl ajută pe om să le poarte mai ușor.

Cel mai grav semnal este apariția gândurilor despre moarte sau a dorinței de a nu mai trăi. În această situație, ajutorul nu mai poate aștepta. Persoana respectivă sau cei apropiați ei trebuie să sune imediat la 112 ori să meargă la cea mai apropiată unitate de primiri urgențe.

Întâlnirea cu un psiholog nu înseamnă o etichetă pentru toată viața. Psihologul ascultă, pune întrebări, îl ajută pe om să își înțeleagă trăirile și îl învață cum să le facă față. Discuțiile sunt protejate de secretul profesional, iar multe probleme se ameliorează vizibil după câteva luni de lucru constant. Cu cât pasul este făcut mai devreme, cu atât drumul spre echilibru devine mai scurt.

A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci un gest de grijă față de noi înșine și față de cei care ne iubesc. Așa cum nu lăsăm o rană să se infecteze, nu ar trebui să lăsăm nici suferința sufletească să ne macine în tăcere.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

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