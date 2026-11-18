Primăria Câmpulung Moldovenesc va marca Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, printr-o serie de manifestări culturale, istorice și artistice dedicate împlinirii a 108 ani de la Unirea Bucovinei cu România. Programul pregătit de organizatori cuprinde momente de evocare istorică, lansare de carte, o expoziție de fotografii, prezentări multimedia și un spectacol de teatru. Participarea la toate evenimentele este gratuită.

Manifestările vor debuta la ora 12:00, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, cu evenimentul intitulat „Rugă pentru Bucovina”. Acesta va include o slujbă de mulțumire, o prezentare intitulată „Unirea Bucovinei cu România: 108 ani de istorie și identitate”, precum și un program muzical, „Cânt și rugă pentru Bucovina”, susținut de corul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, sub îndrumarea profesoarei Iustina Horga. De la ora 13:30, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, va avea loc prezentarea volumului „Plutăritul în provincia istorică Bucovina în prima jumătate a secolului XX: aspecte istorice, economice și socio-culturale”, semnat de Aurel Prepeliuc. Cartea va fi prezentată de prof. univ. dr. Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Lucrarea aduce în atenție o îndeletnicire tradițională importantă în Bucovina de altădată.

Programul continuă, de la ora 14:00, la Vila Runc – Centrul de recreere pentru persoane vârstnice, cu evenimentul „Bucovina în amintiri – Câmpulungul de altădată”. Publicul va putea descoperi fotografii istorice reunite în expoziția „Chipuri și locuri de altădată”, precum și prezentarea multimedia „Câmpulungul tinereții noastre”, susținută de Ovidiu Stefeliga.

Aici va fi lansată și campania „Amintiri pentru viitor”, un proiect prin care organizatorii își propun să colecteze și să păstreze fotografii istorice ale municipiului într-o arhivă digitală, menită să fie accesibilă generațiilor viitoare. Momentul va fi completat de un program muzical susținut de Grupul vocal-instrumental „Piatra Șoimului”. Sărbătoarea de pe 28 noiembrie se va încheia la ora 17:30, la Grădina Mariajelor, unde Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani va prezenta comedia „Mofturi la Iunion”.

Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc, în colaborare cu Muzeul Arta Lemnului.