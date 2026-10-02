Campionatul Județean de Șah Rapid pentru Copii și Juniori, sâmbătă, la Liceul Teologic Suceava

Campionatul Județean de Șah Rapid pentru Copii și Juniori va avea loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta”.

Pot participa toți elevii de la școlile din județul Suceava, dar și copiii și juniorii legitimați la cluburile sportive din județ. Se joacă în sistem elvețian – 6 runde.

Înscrieri – până pe 15 octombrie 2026, la ora 21:00, pe contacy@sahsv.ro. Competiția are loc și cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava, al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și al Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

„Le mulțumim din suflet celor care sunt alături de copiii care aleg șahul. Un mulțumesc sincer și colegilor de la cluburile de șah din județ, care muncesc an de an cu răbdare ca să crească o nouă generație de șahiști”, au transmis reprezentanții Asociației Club Sportiv „Șah Bucovina” Câmpulung Moldovenesc.

Program: 10:00-10:30, Festivitatea de deschidere și ședința tehnică; 10:30-12:00, Rundele 1-3; 12:00-14:00, Rundele 4-6; 15:00 – Festivitate de premiere. Categoriile de premiere: Premii: Locurile 1, 2, 3. Clase primare (I-IV), Gimnaziul (V-VIII), Liceu (IX-XII), Premii speciale – Locul I (grădiniță, clasa pregătitoare, fiecare clasă (I-XII), separat pentru fete și băieți).