După un meci tensionat și plin de nervi, Ripac Veteo a câștigat la limită derbiul etapei a XII-a a Campionatului Județean de Old-Boys, disputat împotriva celor de la Flamex.
Performera săptămânii a fost însă formația DOR ADF, care a câștigat ambele jocuri programate și a făcut un salt de trei locuri în ierarhie.
Din punct de vedere individual s-au remarcat Augustin Tănasă (Industrial Pizza) și Florin Eremciuc (Camarazii Carpatis), care au marcat câte 4 goluri în disputele cu Bucovina Grill, respectiv Amatorii.
Rezultate înregistrate în etapa a XII-a:
Revine – Apa Design Iradov 5-2
Kalman – Old Zimbru Siret 4-3
Ripac Veteo – Flamex 5-4
Industrial Pizza – Burdujeni Grill 6-1
Lipia cu de Toate – Mity&Friends 1-4
DOR ADF – JAD Consult Tesla 7-5
EcoOptic – Termohabitat 6-8
Sercom Electric – Fides Team 4-0
Camarazii Carpatis – Amatorii 8-3
DOR ADF – Old Zimbru Siret 7-3 (meci în avans din etapa a XVI-a)
Clasament
- Revine 13 12 1 0 82-24 37
- Ripac Veteo 13 12 0 1 86-23 36
- Flamex 13 11 0 2 84-23 33
- Industrial Pizza 14 9 2 3 84-30 31
- DOR ADF 14 9 1 4 89-48 29
- Termohabitat 13 9 0 4 54-46 27
- EcoOptic 13 8 2 3 85-48 26
- Burdujeni Grill 13 7 2 4 44-59 25
- Sercom Electric 13 7 2 4 70-41 23
- Old Zimbru Siret 14 5 4 5 52-44 22
- Apa Design Iradov 14 5 0 9 47-57 15
- Mity&Friends 13 4 1 8 44-55 13
- Camarazii Carpatis 13 4 1 8 39-72 13
- Kalman 14 4 1 9 44-78 13
- JAD Consult Tesla 13 2 0 11 37-59 6
- Fides Team 13 2 0 11 30-76 6
- Lipia cu de Toate 14 0 2 12 19-109 3
- Amatorii 13 0 1 12 24-118 2
Programul de săptămâna viitoare:
Luni, 30 noiembrie, ora 18.00: Amatorii – Revine
Luni, 30 noiembrie, ora 19.00: Fides Team – Camarazii Carpatis
Luni, 30 noiembrie, ora 20.00: Termohabitat – Sercom Electric
Luni, 30 noiembrie, ora 21.00: JAD Consult Tesla – EcoOptic
Joi, 3 decembrie, ora 18.00: Apa Design Iradov – Kalman
Joi, 3 decembrie, ora 19.00: Revine – Ripac Veteo (meci în avans din etapa a XVI-a).