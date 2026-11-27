După un meci tensionat și plin de nervi, Ripac Veteo a câștigat la limită derbiul etapei a XII-a a Campionatului Județean de Old-Boys, disputat împotriva celor de la Flamex.

Performera săptămânii a fost însă formația DOR ADF, care a câștigat ambele jocuri programate și a făcut un salt de trei locuri în ierarhie.

Din punct de vedere individual s-au remarcat Augustin Tănasă (Industrial Pizza) și Florin Eremciuc (Camarazii Carpatis), care au marcat câte 4 goluri în disputele cu Bucovina Grill, respectiv Amatorii.

Rezultate înregistrate în etapa a XII-a:

Revine – Apa Design Iradov 5-2

Kalman – Old Zimbru Siret 4-3

Ripac Veteo – Flamex 5-4

Industrial Pizza – Burdujeni Grill 6-1

Lipia cu de Toate – Mity&Friends 1-4

DOR ADF – JAD Consult Tesla 7-5

EcoOptic – Termohabitat 6-8

Sercom Electric – Fides Team 4-0

Camarazii Carpatis – Amatorii 8-3

DOR ADF – Old Zimbru Siret 7-3 (meci în avans din etapa a XVI-a)

Clasament

Revine 13 12 1 0 82-24 37 Ripac Veteo 13 12 0 1 86-23 36 Flamex 13 11 0 2 84-23 33 Industrial Pizza 14 9 2 3 84-30 31 DOR ADF 14 9 1 4 89-48 29 Termohabitat 13 9 0 4 54-46 27 EcoOptic 13 8 2 3 85-48 26 Burdujeni Grill 13 7 2 4 44-59 25 Sercom Electric 13 7 2 4 70-41 23 Old Zimbru Siret 14 5 4 5 52-44 22 Apa Design Iradov 14 5 0 9 47-57 15 Mity&Friends 13 4 1 8 44-55 13 Camarazii Carpatis 13 4 1 8 39-72 13 Kalman 14 4 1 9 44-78 13 JAD Consult Tesla 13 2 0 11 37-59 6 Fides Team 13 2 0 11 30-76 6 Lipia cu de Toate 14 0 2 12 19-109 3 Amatorii 13 0 1 12 24-118 2

Programul de săptămâna viitoare:

Luni, 30 noiembrie, ora 18.00: Amatorii – Revine

Luni, 30 noiembrie, ora 19.00: Fides Team – Camarazii Carpatis

Luni, 30 noiembrie, ora 20.00: Termohabitat – Sercom Electric

Luni, 30 noiembrie, ora 21.00: JAD Consult Tesla – EcoOptic

Joi, 3 decembrie, ora 18.00: Apa Design Iradov – Kalman

Joi, 3 decembrie, ora 19.00: Revine – Ripac Veteo (meci în avans din etapa a XVI-a).