Campionatul de fotbal masculin „Cupa Mușatinilor” a ajuns la cea de-a VI-a ediție

Mens sana in corpore sano – „Minte sănătoasă în corp sănătos” – este deviza Campionatului de fotbal masculin „Cupa Mușatinilor”, competiție care a ajuns anul acesta la cea de-a VI-a ediție, reunind tineri din parohiile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Evenimentul a constituit un nou prilej de a promova practicarea sportului, spiritul de echipă și respectul reciproc, oferindu-le participanților posibilitatea de a-și demonstra abilitățile sportive într-o atmosferă de prietenie și bună înțelegere.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, etapa finală a campionatului organizat prin Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru viață – Departamentul Activități de tineret (ATOS) și Tabere, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, s-a desfășurat la Academia de Fotbal „Mihai Roman” din Vicovu de Sus.

Potrivit organizatorilor, competiția și-a propus „să încurajeze mișcarea, interacțiunea directă, spiritul de echipă și disciplina”, ca alternative sănătoase la sedentarism și la timpul îndelungat petrecut de tineri în mediul online.

În urma etapelor desfășurate la nivelul protopopiatelor, cinci echipe s-au calificat pentru faza eparhială: „Ștefăniștii” din Câmpulung Moldovenesc, „Viitorul Soloneț”, „Vicovu de Sus”, „Olimpia Dolhești” și „Pecete Cumpărătura”.

Cele zece partide disputate în sistemul fiecare cu fiecare au oferit numeroase momente de emoție și confruntări echilibrate, unele meciuri fiind decise la loviturile de departajare, după ce timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate.

La finalul întrecerii sportive, trofeul celei de-a VI-a ediții a Cupei Mușatinilor a fost câștigat de echipa „Ștefăniștii”, reprezentanta Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

Prezent la eveniment, arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru viață, a vorbit despre importanța continuării activităților sportive dedicate tinerei generații. „În această perioadă au loc, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, cele două campionate de fotbal pentru tinerii eparhiei noastre. Astăzi ne aflăm la Vicovu de Sus, la Academia Mihai Roman, unde își dispută supremația cele cinci echipe care au câștigat faza pe protopopiate. Campionatul de astăzi își propune să se adreseze tinerilor și preoților din parohii și are ca scop promovarea sportului și a fotbalului, a responsabilității și a lucrului în echipă. Este foarte important să continuăm astfel de activități, întrucât acestea au un foarte mare impact pentru tineri. Aceștia iubesc sportul, iubesc fotbalul, îl urmăresc zilnic, unii dintre ei îl și practică în curtea școlii, iar astfel de activități ne dau și posibilitatea nouă, preoților, să ne apropiem mai mult de ei. Cuvintele de bază ale acestui campionat sunt fair-play-ul, responsabilitatea, respectul. (…) Felicităm echipa Ștefăniștii de la Câmpulung Moldovenesc pentru că a câștigat această a șasea ediție și, pe această cale, invităm toți tinerii și preoții să se implice într-o viitoare ediție a Campionatului de fotbal masculin Cupa Mușatinilor, ediția a șaptea.”

Pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, a evidențiat bucuria întâlnirii și respectul dintre echipe. „Cred că este o inițiativă extraordinară, pentru că tinerii sunt chemați să facă sport, sunt chemați să se bucure și, totodată, am văzut echipe care, deși au fost cele câștigătoare, când au ieșit de pe teren, i-au felicitat pe colegii cu care au jucat. De aceea m-a impresionat foarte mult acest spirit de fair-play și nădăjduiesc ca această acțiune, cu mila lui Dumnezeu, să continue în fiecare an și să adune tot mai mulți competitori care să promoveze sportul, sănătatea, minte sănătoasă într-un corp sănătos.”

De asemenea, Dimitrie Baru, președintele Academiei de Fotbal „Mihai Roman”, care a găzduit competiția, și-a exprimat aprecierea față de organizatori pentru această inițiativă și a subliniat rolul sportului în viața tinerilor. „Aș vrea să felicit, în primul rând, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru o astfel de inițiativă, o inițiativă lăudabilă, care vine în sprijinul tinerilor. Mă bucur tare mult că putem lua și noi parte la această competiție. Încă o dată zic că astfel de inițiative sunt lăudabile și sperăm ca prin astfel de acțiuni să atragem cât mai mulți tineri către mișcare, către sport. Este foarte important să-i scoatem din fața ecranelor, să-i aducem către mișcare și, de ce nu, mai aproape de Biserică.”

La buna desfășurare a partidelor a contribuit și arbitrul Eusebiu Ilaș, care a participat la edițiile anterioare ale campionatului atât în calitate de jucător, cât și de arbitru. „Mă bucur mult că tinerii și delegații echipelor înțeleg că este o competiție bazată pe respect, pe fair-play și mă bucur că și copiii ne respectă fiecare decizie. Nu se ceartă, se joacă fotbal de plăcere și pentru dezvoltarea calităților fiecăruia. Așteptăm și în următorii ani cât mai mulți copii, cât mai multe parohii să se înscrie. Este o activitate frumoasă și toată lumea pleacă fericită acasă.”

La încheierea campionatului, organizatorii au oferit premii și distincții participanților care s-au remarcat prin calitățile lor sportive, fiind evidențiate atât performanțele individuale, cât și rezultatele obținute de echipe. Au fost adresate felicitări tuturor participanților, antrenorilor, arbitrilor și celor care au contribuit la buna desfășurare a acestei ediții, cu nădejdea că întrecerea sportivă va reuni și în anii următori cât mai mulți tineri din parohiile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Irina Ursachi