Campioanele de la „Tineri în Pădurile Europei”, premiate de Direcția Silvică Suceava

Direcția Silvică Suceava a recompensat performanța echipajului de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, câștigător la etapa națională a Concursului „Tineri în Pădurile Europei”, cel mai important concurs interactiv de educație forestieră din Europa.

Rezultatul elevelor – Botezat Melania, Culiuc Naomi Rebeca și Pantază Aiana – a fost evidențiat în cadrul unei festivități de premiere, organizată de Direcția Silvică Suceava, în Sala Oglinzilor din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei.

„Evenimentul a reprezentat un nou gest de apreciere față de echipajul care a reprezentat județul Suceava și a obținut Premiul I la competiția națională, desfășurată în perioada 14–17 iulie 2026, în Parcul Național Cheile Bicazului–Hășmaș”, a menționat prof. Acatrinei Irinel Mioara, coordonatoarea echipei.

„Prin această inițiativă, Direcția Silvică Suceava și-a reafirmat implicarea constantă în promovarea educației forestiere și în susținerea Concursului Internațional YPEF, competiție coordonată la nivel național de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în colaborare cu Ministerul Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. De-a lungul anilor, concursul a devenit un reper al educației pentru mediu, contribuind la dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre pădurile Europei, biodiversitate, gospodărirea durabilă a pădurilor și importanța protejării patrimoniului natural”, a mai completat aceasta.

Prof. Acatrinei a subliniat că prin acest demers, Direcția Silvică Suceava transmite un mesaj de încurajare pentru tinerii care investesc timp, pasiune și seriozitate în pregătirea lor și care promovează, prin rezultatele obținute, valorile educației și ale respectului față de natură.

Elevi pasionați de pădure și protecția mediului

La eveniment au participat ing. Valerian Solovăstru, director tehnic al Direcției Silvice Suceava, și ing. Nicoleta Jilavu, responsabil pentru educație forestieră în cadrul instituției, care au adresat felicitări echipajului pentru rezultatul remarcabil și pentru modul în care a reprezentat județul Suceava la nivel național.

Din partea Primăriei Municipiului Vatra Dornei a fost prezent Cătălin Boiarnof, reprezentant al Compartimentului de Mediu, iar Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei a fost reprezentat de prof. Mirela Barcău, director, și prof. Raluca Moroșan-Gori, consilier educativ.

„Ca urmare a rezultatului remarcabil obținut la Faza Națională a Concursului Internațional <Tineri în Pădurile Europei> și a modului de excepție în care au reprezentat județul Suceava, Direcția Silvică Suceava a felicitat echipajul și profesorul coordonator, acordând un premiu de excelență pe măsura performanței, ca expresie a aprecierii pentru implicarea, seriozitatea și pasiunea demonstrate pe parcursul competiției”, au spus organizatorii.

Concursul Internațional Young People in European Forests (YPEF) este una dintre cele mai prestigioase competiții dedicate elevilor de liceu pasionați de pădure și protecția mediului.

Structurat în probe teoretice și practice, concursul stimulează dezvoltarea cunoștințelor de specialitate, a spiritului de echipă, a capacității de orientare în teren și a responsabilității față de mediul înconjurător, contribuind la formarea unei generații preocupate de gestionarea durabilă a resurselor forestiere.