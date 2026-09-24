Campanie pentru o bătrână de 85 de ani, din Suceava, rămasă fără acoperiș la casă după incendiul izbucnit la vecinul aflat în pușcărie

Fundația ”Sânge pentru România” a anunțat că a demarat o campanie umanitară pentru o femeie în vârstă de 85 de ani, din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, care a rămas fără acoperiș deasupra capului în prag de iarnă.

Octogenara este una dintre victimele incendiului izbucnit în această săptămână pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, în apropiere de Gara Burdujeni.

Incendiul nu a pornit din casa femeii, ci din casa unui vecin, care este însă închis în Penitenciarul Botoșani. Cele două case sunt apropiate una de alta, în aceeași curte.

„Acoperișul este grav afectat, iar apa s-a infiltrat în casă. În pragul sezonului rece, această femeie riscă să rămână fără un acoperiș sigur deasupra capului și are nevoie urgentă de sprijin pentru reparații.

Orice ajutor contează!

Fie că este vorba despre o donație, materiale de construcție, manoperă sau orice alt sprijin, fiecare gest poate face diferența.

Haideți să ne mobilizăm și să îi redăm acestei bunici siguranța unui cămin înainte să vină frigul.

Pentru cei care doresc să ajute vă punem la dispoziție contul doamnei: RO57BTRLRONCRT0128427601

Titular : CHETRARIU ELVIRA”, se arată în mesajul fundației.

Revenind la incendiu, alarma s-a dat marți seară la o casă situată între blocurile de pe strada Jean Bart.

Pompierii au găsit un incendiu în interiorul unei locuințe, care s-a extins și la locuința de mici dimensiuni din apropiere.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost fumatul în locuri nepermise.

Cum proprietarul este în detenție, se bănuiește că în interior s-au aciuat persoane fără adăpost care au provocat incendiul, în mod conștient sau fără a realiza ce fac.

După cum se vede și în imaginile postate pe pagina de facebook a fundației, casa bătrânei nu mai este locuibilă, cu atât mai mult în sezonul rece care urmează. Pe de altă parte, investițiile în refacerea casei ar putea să nu fie chiar foarte costisitoare.