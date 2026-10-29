Campanie de promovare cu mesajul „Hai în Bucovina!” și cu imagini reprezentative cu această zonă, pe metrourile și autobuzele din București

Consiliul Județean Suceava pregătește o campanie de promovare turistică a Bucovinei, prin personalizarea a două sau trei locomotive, a unor garnituri de metrou și a mai multor autobuze care circulă în București. Anunțul a fost făcut de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, care a precizat că inițiativa va fi derulată în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu Primăria Capitalei sau cu primăriile de sector, fără costuri pentru administrația județeană.

Mijloacele de transport ar urma să fie colantate cu mesajul „Hai în Bucovina!” și cu imagini reprezentative pentru Bucovina.

„În perioada următoare, Consiliul Județean Suceava va colanta două sau trei locomotive de tren cu mesajul «Hai în Bucovina!» și cu peisaje din Bucovina, la metroul din București, și câteva autobuze care vor circula prin Capitală. Totul este într-un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu Primăria Capitalei sau cu primăriile de sector. Nu vom avea costuri și va fi un mesaj pentru încurajarea turiștilor de a veni în Bucovina”, a declarat Gheorghe Șoldan.

El a adăugat că prin această campanie administrația județeană urmărește să crească vizibilitatea Bucovinei în capitala României.