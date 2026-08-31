Campanie de colectare aparate electrice sau electrocasnice vechi, în municipiul Suceava

Sucevenii care au acasă aparate electrice sau electrocasnice vechi ori defecte pot solicita ridicarea lor gratuită, anunță Primăria Suceava, care a încheiat un acord de colaborare cu o firmă specializată pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

”Ai acasă aparate electrice sau electrocasnice vechi de care vrei să scapi? Nu le abandona lângă containere și nu le depozita în spațiile comune! Sună la 0742 116 067 și solicită colectarea acestora. Nu le abandona lângă containere! Colectarea și predarea deșeurilor se fac GRATUIT”, anunță administrația locală.

Cei interesați pot solicita ridicarea unor echipamente precum: frigidere și congelatoare, mașini de spălat, televizoare și monitoare, calculatoare și echipamente IT, cuptoare cu microunde, aspiratoare, aparate de aer condiționat, alte echipamente electrice și electrocasnice vechi sau defecte.

Prin acest serviciu se dorește un oraș mai curat și mai bine întreținut, protejarea mediului, prevenirea poluării cu substanțe provenite din echipamentele electrice, evitarea abandonării aparatelor vechi în jurul platformelor de colectare, gestionarea corectă și responsabilă a deșeurilor.