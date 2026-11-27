A XX-a ediție a campaniei „Deschide ochii! Deschide inima!”, care va marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, va avea loc pe 3 decembrie 2026, între orele 11:00-13:00, la Iulius Mall Suceava (parter).

De 20 de ani, evenimentul „Deschide ochii! Deschide inima!” aduce împreună oameni, povești, emoții, talent și bucuria de a fi parte din comunitate.

„Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, vă invităm să ne fiți alături, să petrecem câteva ore împreună cu beneficiarii noștri, să le descoperim bucuriile, talentul și energia și să celebrăm ceea ce ne apropie, nu ceea ce ne diferențiază. Ne-ar bucura să vă avem alături de noi, pentru că incluziunea începe atunci când alegem să fim împreună”, a transmis Georgiana Marțuneac, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

Campania „Deschide ochii! Deschide inima!”, la Iulius Mall Suceava

Acțiunea, organizată de Consiliul Județean Suceava, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, are ca obiectiv promovarea incluziunii, recunoașterea abilităților persoanelor cu dizabilități, promovarea respectului, a solidarității și a empatiei la nivelul întregii comunități.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței, spune că acțiunea „Deschide ochii! Deschide inima!” este una dintre acele întâlniri „care ne reamintește cât de important este să privim dincolo de aparențe, să ascultăm, să înțelegem și să ne apropiem unii de ceilalți”.

Campania „Deschide ochii! Deschide inima!”, la Iulius Mall Suceava