Învățământ preuniversitar

Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii

Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii

Campania DAR, dedicată copiilor din învățământul special, a făcut vineri, 25 septembrie, primele opriri la Liceul Tehnologic Special Bivolărie și la Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți. Jocurile și materialele educaționale strânse în cadrul campaniei au ajuns în mâinile copiilor din grădiniță, ciclul primar, gimnazial, liceal și profesional.

Inițiativa îi aparține prof. Roberta Andreea Sofrone, de la Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți. Campania este coordonată de prof. Ciprian Anton, inspector școlar general, împreună cu prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare, și prof. Ciprian Ionuț Manolache, inspector școlar pentru învățământ special.

Prima zi de întâlnire cu beneficiarii a coincis, fără să fi fost planificată astfel, cu Ziua Internațională a Dăruirii. Dincolo de cărți și jocuri, fiecare dar a adus un prilej de apropiere, de joacă și de bucurie. Zâmbetele copiilor le-au arătat celor prezenți cât poate însemna un gest pregătit cu grijă pentru nevoile lor.

„Astăzi am văzut darurile ajungând acolo unde își capătă adevăratul sens: în mâinile copiilor.

Le mulțumim tuturor celor care au contribuit. Campania DAR va continua și în celelalte școli din județ, ducând mai departe jocurile, materialele educaționale și gândul bun cu care au fost oferite”, a transmis prof. dr. Aurica Daneliuc.

Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii
Campania DAR a ajuns la primii copii, de la Bivolărie și Rădăuți, de Ziua Internațională a Dăruirii

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