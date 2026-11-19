Verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate se va face de regulă electronic și doar în situații excepționale se va mai solicita adeverință eliberată de casa de asigurări, după ce Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de senatorul USR Ciprian Rus. Potrivit acestuia, odată ce legea va fi promulgată de președintele României și măsura va intra în vigoare, cetățenii vor economisi, concret, timp și bani prin reducerea drumurilor inutile.

„Vrem să schimbăm un reflex birocratic vechi: să punem cetățeanul să aducă o hârtie pentru o informație pe care statul o poate verifica singur. Dacă sistemele CNAS pot confirma electronic calitatea de asigurat, pacientul nu trebuie trimis după adeverință. Nu eliminăm verificarea, nu schimbăm contribuțiile și nu eliminăm cardul de sănătate; eliminăm doar birocrația inutilă. Este o măsură simplă, dar importantă, prin care digitalizarea începe să se vadă concret în viața oamenilor: mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai mult respect pentru timpul lor”, declară senatorul USR Ciprian Rus.

La rândul său, deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a precizat că legea modifică și completează Legea sănătății (nr. 95/2006) în sensul introducerii verificării electronice drept regulă generală pentru atestarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate. Emanuel Ungureanu a spus că verificarea electronică va fi realizată pe platforma informatică pusă la dispoziție de CNAS de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Deputatul USR spune că oamenii nu vor mai fi puși pe drumuri ca să obțină o hârtie prin care să probeze o informație ce poate fi verificată direct în sistemele informatice ale statului. El a mai adăugat că adeverința de asigurat va mai fi solicitată doar în situații excepționale, justificate, precum nefuncționarea temporară a sistemelor informatice sau imposibilitatea de a identifica persoana.

„Pusul pe drumuri este, încă, un sport național. E o practică bolnavă să îl obligi pe cel care cotizează pentru asigurarea de sănătate să-și demonstreze calitate de asigurat cu o hârtie, în loc ca sistemul electronic să vadă instant, pe baza CNP. Mă bucur că parlamentarii de la celelalte partide au înțeles că sistemul trebuie forțat – nu rugat – să se digitalizeze”, afirmă deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților.

El a mai spus că odată intrată în vigoare, legea nu elimină cardul național de asigurări sociale de sănătate și nici nu modifică regulile privind validarea sau decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale. Potrivit reprezentanților USR, legea elimină doar adeverința în format fizic, în condițiile în care solicitarea acesteia este o procedură excesivă, contrară principiilor privind debirocratizarea, interoperabilitatea și utilizarea eficientă a datelor deja existente în sistemele publice.