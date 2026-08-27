Calificarea prin… retrogradări succesive

Cei mai tineri probabil că nu au habar cum arăta sistemul de desfășurare a cupelor europene de fotbal la data inventării lor, pe la jumătatea anilor ’50 ai secolului trecut, când a debutat Cupa Campionilor Europeni (transformată ulterior, după vreo 4 decenii, în Liga Campionilor de azi), competiție adresată exclusiv campioanelor țărilor europene. După CCE, a apărut Cupa Cupelor, care, ușor de dedus, le includea pe câștigătoarele cupelor naționale. Dacă și titlul, și cupa reveneau aceleiași echipe, în Cupa Cupelor urma să joace finalista Cupei din țara în cauză.

De asemenea, apăruse tot în anii ’50 și o competiție cumva „de consolare”, numită Cupa Orașelor Târguri, pentru echipele de regulă de pe podiumul național, și care mai târziu va deveni Cupa UEFA. Precum vedeți, erau tot 3 competiții, dar cu accesul în ele foarte riguros organizat. Schimbările atât de denumire ale acestora, cât mai ales de sistem de accedere, au creat finalmente haosul de nedescris din ziua de azi, accentuat și de înmulțirea numărului de țări de pe continent, cândva de neimaginat. S-a ajuns astfel ca acum, pe lângă campioană, să fie țări care mai prind încă 3 sau 4 locuri în competiția supremă, Champions’ League, ceea ce anulează până și denumirea competiției. Sistemul cu 36 de participante, dar dintre care fiecare calificată întâlnește, la întâmplare, doar alte 8 echipe, însă clasamentul final le include la pachet pe toate, din toate cele 4 grupe de câte 9, este aberant, conceput parcă de niște drogați. Iar ca nebunia să fie deplină, există și niște locuri libere în toate cele 3 competiții, care se umplu printr-un sistem de calificări cu trecere de la o competiție la alta. Astfel, o echipă care ratează accesul în Champions’ League are șansa de a juca apoi în calificări pentru Europa League, unde, dacă iar ratează, mai poate ajunge în Conference League, ultima competiție europeană ca valoare.

Exemplul viu este chiar la noi în bătătură: campioana U Craiova, retrogradată din Champions’ are ocazia de a ajunge în Europa League, unde, dacă ia iarăși bătaie, chiar diseară, mai retrogradează o dată și ajunge în Conference! După care, dublu-retrograții vin la televizor și grohăie cu mândrie că ei sunt „singurii din România calificați în cupele europene!”… prin 2 retrogradări!