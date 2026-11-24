Menținerea unui tarif stabil la încălzire contează într-o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor sunt atent cântărite. Valoarea facturii diferă în funcție de consum, de temperaturile exterioare și de caracteristicile locuinței, însă prețul achitat pentru aceeași cantitate de energie termică s-a menținut.

Tarife competitive pentru firmele din Suceava

Avantajul de preț al termoficării sucevene se regăsește și în cazul firmelor. Pentru agenții economici alimentați prin rețeaua de distribuție, tariful este de 653,34 lei/MWh, cu TVA de 21% inclus.

Comparația realizată pentru 18 orașe din România situează Suceava printre orașele cu cele mai mici tarife pentru această categorie de consumatori. Graficul alăturat prezintă câteva exemple, pe baza tarifelor valabile la 1 noiembrie 2026.

Grafic tarife comparative energie termică noiembrie 2026

Pentru proprietarul unui spațiu comercial, al unui sediu de firmă sau al unei clădiri de birouri, prețul energiei este unul dintre argumentele importante în alegerea încălzirii. Acestuia i se adaugă confortul alimentării dintr-un sistem operat de personal specializat și reducerea grijilor legate de exploatarea unei centrale proprii.

Racordarea prin modul termic aduce un preț și mai avantajos

Pentru clădirile care pot fi racordate printr-un modul termic direct la rețeaua primară a Thermonet, tariful energiei termice este de 346,0842 lei/MWh, cu TVA de 21% inclus (0,3461 lei/kWh). Din perspectiva prețului energiei, aceasta este cea mai avantajoasă variantă de alimentare pentru agenții economici.

Modulul termic preia căldura din rețeaua primară și asigură încălzirea și prepararea apei calde pentru clădire. Echipamentul permite reglarea alimentării în funcție de necesarul imobilului, fără producerea căldurii prin arderea combustibilului la consumator.

Soluția poate fi analizată pentru sedii de firme, spații comerciale, clădiri administrative, instituții și dezvoltări imobiliare. Pentru construcțiile noi, evaluarea încă din faza de proiectare permite stabilirea din timp a spațiului tehnic și a instalațiilor necesare. În cazul clădirilor existente, posibilitatea racordării se stabilește în urma verificării amplasamentului și a condițiilor tehnice.

Pentru populație, tarif neschimbat de șase ani

Pentru fiecare familie, începutul sezonului rece aduce și grija cheltuielilor cu încălzirea. Sucevenii racordați la sistemul centralizat de termoficare au însă un reper cunoscut pentru bugetul casei: tariful facturat populației a rămas neschimbat de peste șase ani, la echivalentul a 206,36 lei/MWh, cu TVA inclus.

Biomasa, un avantaj local pentru producerea căldurii

Suceava beneficiază de energie termică produsă din biomasă la centrala Bioenergy. Folosirea unei resurse regenerabile pentru încălzirea orașului contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili și oferă Sucevei o oportunitate de a dezvolta un sistem de încălzire mai prietenos cu mediul.

Pentru cei care folosesc deja termoficarea, tariful și confortul oferit rămân argumente pentru păstrarea racordării. Pentru firmele și proprietarii care își analizează opțiunile de încălzire, alimentarea prin Thermonet merită evaluată în funcție de amplasament, consum și posibilitatea racordării directe la rețeaua primară.

„Ne dorim ca sucevenii să găsească în termoficare o alegere avantajoasă pe termen lung: confort acasă, stabilitate și un tarif mic. Acestea sunt motivele pentru care merită să rămână conectați și pentru care îi invităm pe cei interesați să analizeze posibilitatea racordării sau revenirii la sistemul centralizat”, a precizat Mugur Corlățan, directorul Thermonet Suceava.