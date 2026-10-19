„Căile de comunicaţie”

„Ce priveşte îmbunătăţirea căilor de comunicaţie s’au construit şi reparat podurile peste râul Suceava din comunele Frătăuţi, Dorneşti, construindu-se 15 canale de scurgere pe şoseaua Vicov – Seletin – Breaza. Au rămas în curs de executare construcţii de noi poduri de lemn în comunele Bordina şi Seletin, în valoare de 35.000 de lei, din bugetul judeţean, şi podul peste râul Suceava, la Sadău, în valoare de 850.000 lei, din fondurile date de către Ministerul Lucrărilor Publice. O altă ameliorare a căilor de comunicaţie în judeţul Rădăuţi s’a înfăptuit prin trasarea liniilor telefonice între Rădăuţi – Milişăuţi (8 Km), Rădăuţi – Satu Mare – Grăniceşti, apoi Frătăuţii Noi – Costişa. La înfrumuseţarea judeţului s’au mai executat o serie de plantaţiuni pe marginile şoselelor, drumurilor, la şcoli, biserici şi cimitire, sădindu-se circa 5000 pomi fructiferi, apoi un număr de peste 110.000 de diferiţi copaci (plopi, tei, salcâmi, molizi)”.

„Suceava”, Anul I, nr. 210, Septemvrie 1939.

„O nouă casă de naştere”

„În toamna anului trecut, cu sumele adunate din autoimpunere, ţăranii muncitori din comuna Iazlovăţ, raionul Rădăuţi, au început construcţia unei case de naştere. Lucrările sunt acum pe terminate. Acoperişul, tencuielile în interior şi exterior, tîmplăria, au fost executate. Pentru a fi dată în folosinţă cît mai curînd, ţăranii muncitori au impulsionat munca de încasare a sumelor din autoimpunere, astfel numai în luna aceasta s-au adunat mai mult de 7000 lei, care au fost folosiţi pentru continuarea lucrărilor”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2752, Suceava, Septembrie 1956.