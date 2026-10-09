„Nemţii din Stulpicani”

„Nemţii din comuna Stulpicani au o biserică propriă, care şi-a serbat Duminecă, în 6/18 Septembrie, hramul ei. Cu toate însă că întreaga ţeară este cuprinsă de o nespusă jale şi tristeţe din causa reposării M. Sale Împărătesei Elisabeta, Nemţii din Stulpicani totuşi uită cu totul de aceasta şi îşi serbează hramul bisericii lor cu mare pompă, întrebuinţând la adăugarea festivităţii şi săcăluşuri, ba din casele unor Nemţi pe lângă drum se audiau chiar cântece de veseliă. Biserica noastră gr-or. înălţa rugăciuni pentru sufletul M. Sale Împărătesei Elisabeta pe timpul când vuiau săcăluşurile Nemţilor”.

„Patria”, Anul II, nr. 176, Cernăuţi, Septemvrie 1898.

„Caii ghidrani de la Rădăuţi”

„Caii ghidrani de la Rădăuţi, solicitaţi de cluburi sportive şi hipodroame, în ţară şi peste hotare, sînt apreciaţi mai ales pentru rezistenţa şi viteza lor remarcabilă, pentru profilul lor suplu şi pentru anumite însuşiri de caracter. Dacă în aria utilităţilor cotidiene locul lor e astăzi restrîns, se pare că viitorul le rezervă totuşi un important rost decorativ. Le vom admira fuga iabraşă în faimoase derbiuri, salturile precise şi elegante la cursele cu obstacole, sau vom învăţa chiar să-i călărim pe viitoare terenuri hipice…Ghidranul a fost adus în ţara noastră, la Rădăuţi, în jurul anului 1880 şi foarte multe din caracteristicile pe care le prezintă azi sînt moştenite de la iepele locale, moldoveneşti”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6141, Suceava, Septembrie 1967.