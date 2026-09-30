Competiții de atelaje cu campioni naționali și mondiali, demonstrații de dresaj de înaltă școală, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare, gastronomie locală și concerte susținute de Taraf de Caliu și „NOi Și VECHi”. De toate acestea vor avea parte participanții la prima ediție a Festivalului „Caii Acasă în Bucovina”, care va avea loc la finalul acestei săptămâni, pe 3 și 4 octombrie, pe domeniul „Acasă în Bucovina” din Capu Câmpului.

Festivalul își propune să aducă în prim-plan calul ca simbol al legăturii dintre om, natură, tradiție și eleganță, într-un eveniment adresat publicului interesat de cultură, experiențe autentice și arta ecvestră.

Potrivit organizatorilor, „Caii Acasă în Bucovina” nu este conceput ca un târg sau ca un eveniment de masă, ci ca o experiență construită în jurul valorilor și tradițiilor ecvestre. Organizatorii își propun ca festivalul să devină, de la an la an, un eveniment de referință pentru domeniul ecvestru la nivel regional și național, păstrând totodată identitatea autentică a Bucovinei.

„Caii Acasă în Bucovina”, prima ediție a unui festival dedicat artei ecvestre, la Capu Câmpului

Competiții de atelaje și dresaj la care vor fi prezenți campioni naționali și mondiali

Componenta centrală a festivalului va fi competiția de atelaje, la care au fost invitați profesioniști din domeniu. Probele vor fi coordonate de Bartha Robert, campion național și una dintre figurile implicate în dezvoltarea și organizarea competițiilor de atelaje. Printre invitați se numără și Bartha Eduard, campion mondial la atelaje cu doi cai. Programul competițional va include proba de conuri și proba de maraton, precum și parade ecvestre cu atelaje de doi, patru și șase cai și demonstrații coregrafice.

De asemenea, festivalul va aduce în fața publicului și demonstrații de dresaj de înaltă școală. Acestea vor fi susținute de Ionuț Cățean, dresor format la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre din Spania, una dintre instituțiile de referință ale echitației clasice. Spectatorii vor putea urmări demonstrații de dresaj clasic de înaltă școală spaniolă, dar și momente de dresaj în libertate, în care calul execută exerciții complexe fiind ghidat prin voce și limbaj corporal.

Din program nu vor lipsi nici tirul cu arcul călare și acrobațiile ecvestre. Astfel, Lehel Pászka, arcaș călare și artist ecvestru, va prezenta momente de tir cu arcul în galop, precum și demonstrații de acrobație ecvestră, bazate pe echilibru și comunicarea directă dintre călăreț și animal.

„Caii Acasă în Bucovina”, prima ediție a unui festival dedicat artei ecvestre, la Capu Câmpului

Tradiția crescătorilor de cai va fi pusă în valoare în cadrul festivalului

O componentă distinctă a festivalului va fi dedicată crescătorilor de cai și comunității locale. Organizatorii vor să creeze un spațiu de întâlnire cu tradiția ecvestră a Bucovinei și cu cultura rurală autentică, punând accent pe respectul față de animal și pe păstrarea tradițiilor locale.

Experiența va fi completată de o componentă gastronomică bazată pe conceptul „de la fermă în farfurie”. Participanții vor putea degusta preparate tradiționale realizate cu ingrediente provenite din grădina, ferma și producția proprie a domeniului „Acasă în Bucovina”, alături de produse ale unor producători locali atent selectați.

În cadrul festivalului vor fi disponibile, de asemenea, berea Bucur, servită la draught, precum și produse oferite de crame mici și distilerii artizanale.

„Acasă în Bucovina” din Capu Câmpului

Programul artistic va include câte un moment muzical live în fiecare dintre cele două seri. Sâmbătă, pe scenă va urca Taraf de Caliu, formație asociată cu tradiția lăutărească autentică și cu patrimoniul muzical al Taraf de Haidouks.

Duminică seara, programul va continua cu „NOi Și VECHi”, într-un spectacol care păstrează direcția festivalului către tradiție și expresia artistică autentică.

Organizatorul festivalului, Ioan Boca, spune că ideea actualului eveniment are legătură cu un proiect organizat de familia sa în urmă cu mai bine de un deceniu. „Evenimentul acesta s-a născut firesc, din pasiunile și activitățile pe care le desfășurăm aici, la Acasă în Bucovina. Tatăl meu a organizat, în 2011, un eveniment care a fost, practic, precursorul festivalului de anul acesta, atunci s-a numit «Caii la ei Acasă în Bucovina». Ne-am dorit să reînviem ideea lui și să o ducem mai departe, cât de bine știm noi”, a declarat Ioan Boca.

Biletele sunt disponibile pe platforma iaBilet, iar informații suplimentare despre program și eveniment sunt publicate pe paginile de Facebook și Instagram „Caii Acasă în Bucovina”.