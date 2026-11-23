Un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor științifice ale tinerilor cercetători a fost organizat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava, pentru a celebra excelența în cercetare și inovare. Astfel, joi 19 noiembrie, în Aula din Corpul E al USV a avut loc Ziua Cercetătorului și Gala Tinerilor Cercetători USV 2026, eveniment care a reunit cadre didactice, cercetători și studenți, într-un cadru dedicat promovării excelenței academice, inovării și valorificării rezultatelor cercetării științifice.

Programul evenimentului a inclus prezentarea platformei digitale Academics, destinată managementului și creșterii vizibilității activității științifice, sesiunea tematică „Cercetători români de talie mondială”, precum și un workshop privind implementarea bunelor practici editoriale, susținut de rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian. Momentul central al manifestării l-a constituit festivitatea de premiere a tinerilor cercetători cu rezultate științifice deosebite, laureații fiind desemnați în urma evaluării candidaturilor și a punctajelor obținute pentru performanța științifică.

În domeniul științelor economice, distincția acordată Facultății de Economie, Administrație și Afaceri i-a revenit lectorului universitar doctor Cristina-Gabriela Cosmulese, din cadrul Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe, ca recunoaștere a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare. Activitatea sa științifică se concentrează asupra unor problematici actuale ale domeniului financiar-contabil, cu accent pe evaluarea vulnerabilităților financiare, dezvoltarea modelelor de avertizare timpurie, optimizarea proceselor decizionale și integrarea tehnologiilor avansate în contabilitate și audit. Un obiectiv important al acestor cercetări îl reprezintă transformarea rezultatelor științifice în instrumente manageriale și aplicații financiar-informatice, capabile să sprijine întreprinderile în identificarea riscurilor, evaluarea performanței și fundamentarea deciziilor economice.

În discursul susținut cu prilejul premierii, Cristina-Gabriela Cosmulese a subliniat necesitatea dezvoltării unor cercetări interdisciplinare și transdisciplinare, care să reunească specialiști din economie, informatică, inginerie, matematică și alte domenii. Ea a arătat că valoarea cercetării aplicative crește atunci când modelele validate științific pot fi transpuse în soluții funcționale, adaptate nevoilor reale ale organizațiilor.

O atenție deosebită a fost acordată finanțării cercetării, inclusiv pentru etapele de dezvoltare a prototipurilor, testare și validare practică. Cercetătoarea a subliniat, astfel, necesitatea accesului la baze de date credibile, infrastructură informatică și software specializat, dar și importanța parteneriatelor dintre universități și mediul economic. Ea a evidențiat rolul cercetării financiar-contabile în sprijinirea autorităților publice, prin dezvoltarea unor modele de simulare și evaluare a impactului politicilor economice și fiscale.

În momentul acordării distincției Cristina-Gabriela Cosmulese a adresat o invitație colegilor din toate domeniile de cercetare, pentru identificarea unor teme comune, dezvoltarea proiectelor interdisciplinare și valorificarea rezultatelor în soluții cu aplicabilitate practică. Ea a transmis mulțumiri colegilor care au contribuit la dezvoltarea sa profesională și la rezultatele obținute, adresând o apreciere specială prof. univ. dr. Veronica Grosu, directorul Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe, pentru îndrumare, încredere și exemplul de profesionalism și perseverență.

Distincția acordată Cristinei-Gabriela Cosmulese evidențiază contribuția cercetării financiar-contabile la dezvoltarea unor instrumente inovatoare și confirmă importanța domeniului științelor economice în cadrul activității de cercetare a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.