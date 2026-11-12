Social

„Cadoul din cutia de pantofi”, campanie caritabilă pentru 600 de copii, organizată de Asociația Institutul Bucovina

„Cadoul din cutia de pantofi”, campanie caritabilă pentru 600 de copii, organizată de Asociația Institutul Bucovina
„Cadoul din cutia de pantofi”, campanie caritabilă pentru 600 de copii, organizată de Asociația Institutul Bucovina

Asociația Institutul Bucovina lansează o nouă ediție a campaniei caritabile „Cadoul din cutia de pantofi”, o inițiativă devenită deja tradiție în comunitatea suceveană, prin care generozitatea și implicarea oamenilor se transformă în bucurie pentru copiii care au nevoie de sprijin și încurajare.

În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2026, organizatorii își propun să colecteze 600 de cadouri destinate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani, proveniți din medii vulnerabile: copii din familii cu venituri reduse, din mediul rural, din familii monoparentale, copii cu dizabilități, precum și beneficiari ai celor 11 programe de after-school derulate de Asociația Institutul Bucovina.

Campania își propune să mobilizeze întreaga comunitate – persoane fizice, școli, companii și organizații – într-un efort comun de a oferi fiecărui copil un motiv de bucurie în preajma Crăciunului. Instituțiile și companiile care doresc să se alăture inițiativei pot formaliza colaborarea prin acorduri de parteneriat, iar implicarea acestora poate fi recunoscută prin certificate de participare.

  • Ce poate conține o cutie de pantofi?

Oricine dorește să contribuie poate pregăti un cadou gândindu-se la un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani. În cutie pot fi incluse dulciuri ambalate corespunzător, cu termen de valabilitate îndelungat, produse de igienă personală, rechizite, jucării sau articole mici de îmbrăcăminte.

Pentru ca fiecare dar să ajungă în cele mai bune condiții la destinatar, organizatorii transmit câteva recomandări importante: toate produsele incluse trebuie să fie noi și în stare bună de utilizare; fiecare cutie trebuie etichetată vizibil cu grupa de vârstă și genul copilului căruia îi este destinată; corpul cutiei și capacul trebuie împachetate separat, astfel încât pachetul să nu fie sigilat. Această măsură permite verificarea conținutului înainte de distribuirea cadourilor.

  • Unde pot fi aduse cadourile?

Pachetele pot fi predate direct la sediul Asociației Institutul Bucovina, din municipiul Suceava, Strada Zamcei nr. 17 A (lângă Lidl Zamca), pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei, respectiv între 15 noiembrie și 15 decembrie 2026.

Organizatorii îi invită pe cei care doresc să se implice dincolo de pregătirea unui cadou să devină voluntari. Aceștia pot contribui la activitățile de organizare, sortare și pregătire a pachetelor, sprijinind astfel întregul proces prin care darurile vor ajunge la beneficiari înainte de Ajunul Crăciunului.

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Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.
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