Ca la turneele finale

Mai lăsăm încă la o parte zbaterile din campionatul nostru, mai ales că va lua o binemeritată pauză. Ca întregul fotbal domestic din Europa, întrucât urmează meciurile din Liga Națiunilor. Iar pentru noi, debutul lui Hagi (cel mare sau chiar cel Mare) în a doua sa descălecare la echipa națională. Puțin context. Ne aflăm în ”divizia B” a competiției, dar pe trend ascendent, căci cu Mircea Lucescu am promovat en fanfare din ”divizia C”, faptul că ne-am câștigat atunci grupa permițându-ne să mergem la barajul pentru Mondiale. Suntem în grupă de 4 echipe, ca toate celelalte de fapt, căci s-a urmărit o uniformizare pentru a se exploata la maximum datele libere. Adversarele noastre sunt, în ordine alfabetică, Bosnia (&Herțegovina), Polonia, Suedia. Așadar 6 meciuri de disputat, iar prima ciudățenie vine acum: în această pauză competițională vom juca nu mai puțin de 4 meciuri! Nicicând nu s-a mai întâmplat una ca asta, să jucăm 4 meciuri oficiale în serie, în afara turneelor finale! Mi se pare excesiv, mai ales că în următoarea pauză competițională, în noiembrie, vom juca doar meciurile rămase, adică două. Nu prea are logică această discrepanță. Cu Suedia vom încheia practic conturile încă de acum, tur-retur. Evident, pentru un asemenea tur de forță este necesar un lot bogat, echilibrat, cu acoperiri pe posturi, cu jucători versatili capabili să acopere mai multe poziții. Trebuie spus că Hagi a făcut o selecție de meseriaș, aproape că nu e nimic de reproșat. Inițial, la lecturarea lotului lărgit, am tresărit la Alibec, dar nu a trecut linia. Au primit șanse și câțiva care au abandonat fotbalul mare, dar e firesc atunci când ai 4 meciuri în 10 zile. Oricine poate fi util. Vom intra în febra meciurilor cu tricolor cât de curând.

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Am urmărit, bineînțeles, meciul de volei dintre România și Ucraina, mutat pe TVR1. Și a fost o nouă victorie a jucătorilor noștri, am putea spune chiar clară, cu 3-0 la seturi. Dar dacă ne uităm la puncte, vedem că ucrainenii n-au făcut figurație, obținând peste 20 de puncte în primele două seturi, iar în al treilea peste 25! Ce urmează? Sfert de finală, tot la Sofia, posibil tot cu Franța, dacă aceasta va fi trecut de Portugalia.