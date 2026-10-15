„Bursele sociale să fie gestionate de autoritățile locale, nu de profesori”, solicită sindicatele din educație

„Profesorii nu sunt nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali!”, exclamă Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, care solicită transferarea responsabilității privind evaluarea dosarelor și gestionarea burselor sociale către autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor.

Cele două mari sindicate susțin că bursele sociale trebuie gestionate și plătite de autoritățile locale, nu de școli.

„Este inacceptabil ca profesorii și învățătorii să fie transformați în funcționari. Obligația de a accesa platforma ANAF pentru a verifica veniturile familiilor și de a evalua dosare de asistență socială este o sarcină care nu are nici o legătură cu misiunea școlii.

Această birocrație inutilă ne răpește timpul prețios care ar trebui dedicat exclusiv elevilor și actului educațional.

Expune cadrele didactice la riscuri juridice nejustificate privind protecția datelor (GDPR)”, se arată într-un comunicat de presă.

Cele două federații susțin demersul deputatului Alexandru Muraru privind debirocratizarea activității cadrelor didactice și consideră că evaluarea dosarelor pentru acordarea burselor sociale nu ar trebui să intre în atribuțiile profesorilor și învățătorilor.

Reprezentanții sindicatelor atrag atenția că unitățile de învățământ sunt obligate să acceseze platforma ANAF pentru a verifica veniturile familiilor care solicită burse sociale. În opinia acestora, procedura reprezintă o sarcină administrativă suplimentară, care afectează timpul pe care cadrele didactice ar trebui să îl dedice elevilor.

Sindicatele cer Ministerului Educației să inițieze o modificare legislativă

Sindicatele spun că profesorii ajung să verifice informații financiare și să analizeze dosare de asistență socială, fără a avea pregătirea specifică a unui asistent social sau a unui inspector fiscal.

În comunicatul transmis pe 15 octombrie, cele două organizații sindicale critică răspunsul Ministerului Educației și Cercetării la această problemă. Potrivit sindicatelor, ministerul consideră verificarea datelor o obligație de serviciu a directorilor și a comisiilor de management al burselor și susține că prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest context, nu presupune riscuri juridice.

Reprezentanții FSLI și FSE „Spiru Haret” amintesc că un studiu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării în anul 2024 recomanda transferarea responsabilității pentru gestionarea burselor către administrațiile locale.

În acest context, sindicatele cer Ministerului Educației să inițieze o modificare legislativă prin care evaluarea dosarelor pentru bursele sociale să fie preluată de autoritățile locale, prin serviciile de asistență socială ale primăriilor.

Cele două federații își exprimă speranța că noul Guvern va deveni un partener de dialog în soluționarea acestei probleme și a altor dificultăți din sistemul de învățământ.