Elevii vor încasa vineri, pe 20 noiembrie, primele burse din acest an școlar, pentru lunile septembrie și octombrie.

În județ vor beneficia de aceste drepturi bănești 56.689 de elevi (ceea ce înseamnă circa jumătate din populația școlară a județului), care vor primi bani în cont în această săptămână,.

Aceștia vor încasa burse școlare de peste 6 milioane și jumătate de euro (mai exact 6.529.113 euro sau 34.604.302 de lei), potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava.

Mare parte din sumă merge către bursele sociale, alocații care se acordă elevilor care provin din familii nevoiașe sau școlarilor care suferă de anumite afecțiuni medicale, cuprinse de legislație.

Banii vor fi virați școlilor de Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Suceava.

Peste 48.000 de burse sociale, în valoare de aproape 5 milioane jumătate de euro

Sunt 48.068 de elevi care au fost validați pentru a primi bursa socială, de 300 de lei, o formă de sprijin pentru elevii care provin dintr-o familie cu o situație materială dificilă, cei cu unul sau ambii părinţi decedaţi, cu anumite deficiențe, elevii oncologici/ cronici etc.

Valoarea burselor sociale acordate în județul Suceava, pentru lunile septembrie și octombrie, este de aproape 5 milioane jumătate de euro (5.441.660 euro sau 28.840.800 lei).

Bursele sociale se acordă elevilor de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual, în aceleași condiții ca în anul școlar precedent.

Bursa socială este acordată și pe durata vacanțelor școlare și poate fi cumulată și cu alte burse.

6.856 de burse de merit

Bursă de merit primesc 6.856 de elevi suceveni. Intră în conturile lor, pentru primele două luni din an școlar, peste 900.000 de euro (4.908.896 lei).

Elevii de gimnaziu și de liceu primesc bursă de merit doar dacă au media anuală (pe anul școlar anterior) peste 9 și se încadrează în primii 15% din clasă. Suplimentar față de procentul de 15%, sunt incluși elevii care au aceeași medie cu ultimul beneficiar.

Bursa de merit are un cuantum minim de 450 de lei pe lună și se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice.

Vor intra în plată și 1612 de burse tehnologice pentru elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual, în valoare de 144.400 de euro (765.700 de lei).

Burse pentru mame minore și etnici moldoveni

Bursele de reziliență și de excelență au dispărut, însă au fost păstrate bursele pentru mamele minore.

25 de mame minore vor fi sprijinite cu 700 de lei/lună. Vor intra în plată, pe 20 noiembrie, 25 astfel de burse.

În centralizarea Inspectoratului Școlar Județean, mai apar și 128 de burse pentru etnici moldoveni, în valoare de 11.520 de lei.