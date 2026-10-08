Bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți, vineri, cu oferte pentru studii superioare, dar și pentru tineri fără calificare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava organizează vineri, 9 octombrie, Bursa absolvenților, târg de locuri de muncă destinat în special absolvenților de diferite forme de studii, dar și altor persoane aflate în căutarea unui serviciu.

Bursa absolvenților are loc de această dată în patru localități din județ: Suceava – Universitatea „Ștefan cel Mare”, Fălticeni – Casa de Cultură, Rădăuți – Sala de Conferințe a Hotelului Gerald’s, Câmpulung Moldovenesc – Biblioteca Municipală.

Evenimentul începe în toate cele patru locații la ora 10:00.

Organizatorii au transmis că la ultima monitorizare realizată la începutul acestei săptămâni erau disponibile 208 locuri de muncă, iar oferta este în continuă creștere, pe măsură ce noi angajatori își anunță participarea și locurile vacante.

Oferta cuprinde posturi pentru toate categoriile de studii.

Candidații cu studii superioare vor putea susține interviuri pentru ocupațiile: inginer, laborant construcții, specialist achiziții sau programator.

Pentru candidați cu studii medii şi profesionale sunt în ofertă posturi de electricieni în construcții, șoferi, bucătari, instalatori, asistenți în brokeraj, ospătari.

Și pentru candidații fără nici o calificare există posturi de muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, restaurante şi alimentație publică.

”Din perspectiva activităților economice, oferta confirmă o cerere importantă de personal în construcții, restaurante și alte activități de servicii de alimentație, activități auxiliare de asigurări și intermedieri financiare, activități de investigație şi protecție, activități de poștă și curierat. Sunt cifre și ocupații care spun ceva concret despre piața muncii din județ: există oportunități pentru niveluri diferite de pregătire, iar oferta se diversifică de la o zi la alta”, au transmis organizatorii.

AJOFM Suceava va promova, alături de medierea directă, măsurile active care pot încuraja angajarea. Este vorba mai ales de subvenția acordată angajatorilor, de 2.250 lei/lună pentru fiecare persoană eligibilă angajată, din rândul absolvenților și celelalte categorii de persoane vulnerabile.

Specialiștii AJOFM vor fi prezenți pentru a oferi angajatorilor informații privind condițiile de eligibilitate și accesarea măsurilor de sprijin.

La Bursa Absolvenților din acest an, AJOFM Suceava va avea ca partener și Asociația Institutul Bucovina, în toate cele patru locații – Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc.

Parteneriatul public–privat dintre instituție și asociație reunește resurse și expertiză pentru a sprijini accesul tinerilor pe piața muncii. Prin serviciile acestui proiect, 1.600 de tineri din județ vor beneficia de profilare, informare, consiliere la AJOFM Suceava și cursuri de scurtă durată, organizate de Asociația Institutul Bucovina, pentru a le îmbunătăți șansele de angajare.