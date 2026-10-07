Burleanu, mai rău ca dârele de pe cer

Campania s-a sfârșit, trăiască campania! A se ierta cacofonia, să o lăsăm, că merită să fie acolo. Știu că mai avem două meciuri din campanie, dar alea trebuie doar bifate pentru a se consemna în dreptul României, oficial, locul 4. Bravo, măcar așa retrogradăm și vom putea iarăși câștiga grupa în Liga C a acestei competiții mai nou apărute. Sau… nu?! Păi nu, pentru că s-a schimbat regulamentul. Cică acum nu se mai retrogradează direct, ci se vor juca meciuri de baraj. Noua modă în fotbalul mondial, meciurile de baraj! În cazul nostru, adversara va fi o echipă de pe locul 2 din Liga C. Deci avem perspectiva să ne câştigăm dreptul de a mânca bătaie în continuare în Liga B!

Dar să lăsăm la o parte chestiunile aride. Mai avem două perspective din care să privim fotbalul românesc. Cea naiv-romantică se propagă dinspre banca tehnică spre jucători. După cum îl văd, Hagi n-ar vrea să renunțe, el chiar crede că ar putea avea rezultate cu stilul său non-cinic de a vedea fotbalul. Azi alde Simeone are rezultate în fotbal, nu cei care cred că pot câștiga orientându-se spre atac. Statistic vorbind, contraatacul îți câștigă meciul. Cine are posesia pierde, asta dacă nu te numești Barcelona, PSG, City și încă vreo câteva. Dar tricolorii noștri sunt departe, aproape la alt sport departe de cele enumerate. A fost o fază în minutul 28, aproape înduioșătoare prin șirul de naivități… mai întâi, vreo 4 de-ai noștri au fost driblați într-o cabină telefonică, apoi suedezul a părăsit incinta, dându-i ”craci” ca la copii și juniori lui Bancu, a urmat o centrare cu boltă la care Rațiu calcula cu echeru traiectoria, până l-a anticipat un suedez cu compasul, iar bomboana de pe tort a pus-o Hindrich care și-a dat cu mingea în piept tot ca la copii și juniori. De-aia nu e bine să îi certăm, că mai rău facem. Tot cu ei defilăm, orice ar însemna asta. Cealaltă perspectivă, peste toate astea, mai rea ca dârele de pe cer, este BURLEANU! Băiatul ăsta a construit un sistem capabil să-l permanentizeze în fruntea fotbalului românesc, indiferent de rezultate, indiferent de voința suporterilor, indiferent de orice. Pleacă doar dacă vrea el. Iar el nu vrea. De ce ar pleca dacă suntem în elita fotbalului european, conform propriilor afirmații?