Burdujeni Grill conduce ierarhia Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex”

Formația Burdujeni Grill își păstrează supremația în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex” după ce a trecut nu fără emoții, de Mity&Friends, în etapa a V-a. Săptămâna aceasta s-a contabilizat și primul succes stagional pentru Kalman, venit după confruntarea cu Amatorii. Cel mai echilibrat joc al rundei, dintre Industrial Pizza și Sercom Electric, s-a decis în urma executării loviturilor de departajare.

Din punct de vedere individual s-au remarcat jucătorii Marius Girigan (EcoOptic), Andrei Bijec (Revine) și Vasile Puzdre (Flamex), care și-au trecut în cont câte trei goluri.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

DOR ADF – Revine 3-6

EcoOptic – Lipia cu de Toate 10-2

Sercom Electric – Industrial Pizza 2-2 (4-5 d.l.d.)

Camarazii Carpatis – Ripac Hugo Veteo One 0-2

Amatorii – Kalman 1-4

Fides Team – Apa Design 2-3

Termohabitat – Old Zimbru Siret 1-0

JAD Consult Tesla – Flamex 0-10

Mity&Friends – Burdujeni Grill 1-2

Într-un meci în avans din etapa a XVII-a, JAD Consult Tesla – Fides Team 10-0 (neprezentare)

Programul etapei a VI-a:

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: Revine – Burdujeni Grill

Luni, 12 octombrie, ora 19.00: Flamex – Mity&Friends

Luni, 12 octombrie, ora 20.00: Old Zimbru Siret – JAD Consult Tesla

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: Apa Design – Termohabitat

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: Kalman – Fides Team

Marți, 13 octombrie, ora 19.00: Ripac Hugo Veteo One – Amatorii

Marți, 13 octombrie, ora 20.00: Industrial Pizza – Camarazii Carpatis

Marți, 13 octombrie, ora 21.00: Lipia cu de Toate – Sercom Electric

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: DOR ADF – EcoOptic

Joi, 15 octombrie, ora 19.00: Termohabitat – Revine (meci în avans din etapa a XVII-a)

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