Cărțile de identitate a doi cetățeni ruși și ale altora care fac obiectul anchetelor Parchetului General, obținute la Dumbrăveni, au fost anulate încă din martie 2025, imediat ce Serviciul Public din cadrul Primăriei Dumbrăveni a intrat în posesia arhivei electronice a certificatelor de cetățenie și a constatat că certificatele de cetățenie prezentate la ghișeu nu se regăseau în lista Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC).

Până în martie 2025, funcționarii de la Dumbrăveni nu au avut acces la arhivă.

Aceste precizări ne-au fost transmise de Primăria Dumbrăveni, pentru a clarifica și mai mult cazul cetățenilor ruși care au obținut setul complet de documente de care aveau nevoie, în România, în baza unor falsuri.

Parchetul General a anunțat ieri că a încheiat două acorduri de recunoaștere a vinovăției cu doi cetățeni ai Federației Ruse care au obținut prin falsuri setul complet de documente românești de care au avut nevoie, respectiv buletinul, la Dumbrăveni, și pașaportul simplu electronic, la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

Potrivit procurorilor, în perioada februarie-aprilie 2024, cei doi au depus în mod repetat certificate de cetățenie falsificate, care figurau ca fiind emise de Ambasada României la Madrid. Documentele atestau în mod fals că aceștia dobândiseră cetățenia română. Pe baza acestor certificate, inculpații au obținut transcrierea actelor de naștere, atribuirea unor coduri numerice personale și eliberarea certificatelor de naștere românești de către autoritățile Sectorului 6 din București. Ulterior, cei doi s-au adresat Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dumbrăveni, unde au depus cereri pentru eliberarea cărților de identitate, însoțite de certificatele de cetățenie falsificate și de certificatele de naștere obținute anterior. În acest mod, au primit cărți de identitate românești, pe baza cărora au solicitat și obținut ulterior pașapoarte simple electronice de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

În urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției, pentru unul dintre cetățenii ruși a fost stabilită o pedeapsă de un an și trei luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de doi ani. În cazul celui de-al doilea, pedeapsa stabilită este de un an de închisoare, cu renunțarea la aplicarea acesteia.

Acordurile urmează să fie analizate și de Judecătoria Suceava, înainte de a deveni definitive.