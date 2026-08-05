Buget record pentru Cetatea în actualul sezon

Chiar dacă a început sezonul Ligii a II-a cu o înfrângere, perspectivele par optimiste pentru nou promovata Cetatea Suceava. Bugetul este unul generos, antrenorul Petre Grigoraș, valoros, lotul, mai degrabă numeros, cu loc de îmbunătățiri, iar atmosfera de pe Areni, una agreabilă, propice performanței.

Cel mai important este însă faptul că echipa are liniște financiară, un aspect primordial în drumul spre performanță.

La sezonul de debut în eșalonul secund, gruparea suceveană contează pe 2.000.000 de euro puși la dispoziție de principalul finanțator Marius Neagu și asociații săi, 800.000 de euro din partea Consiliului Județean, la care se vor mai adăuga bani din sponsorizări, drepturi TV și bilete.

Se conturează așadar un buget de peste 3.000.000 de euro, cu care Cetatea poate face față cu brio în eșalonul secund.

Obiectivul formației sucevene pentru această ediție de campionat este o clasare în prima jumătate a clasamentului și calificarea în grupele Cupei României.

În sezonul 2027-2028 se intenționează să se facă pași înainte pe toate planurile, pentru ca în al treilea an de Liga a II-a să se forțeze promovarea în primul eșalon fotbalistic din România.