O performanță medicală deosebită, care are legătură directă cu județul Suceava, s-a încheiat cu un moment de profundă emoție pentru echipa de medici de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași. Cei doi copii care au primit rinichi de la același donator, în cadrul unor intervenții realizate în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, au fost externați în stare foarte bună.

Unul dintre micii pacienți este un băiețel din Gura Humorului, în vârstă de numai doi ani și jumătate și cu o greutate de doar 8,5 kilograme, devenit cel mai mic copil din România care a beneficiat de un transplant renal.

Pentru profesorul universitar doctor Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal din Iași, momentul externării celor doi copii a reprezentat recompensa sufletească pentru efortul și responsabilitatea uriașă asumate de întreaga echipă medicală.

„Cea mai mare bucurie și recunoștința a fost râsetul celor doi copii, externați în stare perfectă și zâmbetul părinților. O echipă fericită ca niciodată i-a umplut de jucării și sfaturi la plecare…”, a transmis medicul.

Bucuria este cu atât mai mare cu cât intervenția asupra băiețelului din Gura Humorului a reprezentat o provocare medicală excepțională. Copilul suferă încă de la naștere de o afecțiune renală gravă, a avut nevoie de dializă peritoneală și era în evidența programului de dializă al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.

Greutatea extrem de redusă, particularitățile anatomice și malformațiile complexe au făcut ca transplantul să fie unul deosebit de dificil.

În aceeași noapte, medicii ieșeni au realizat un al doilea transplant renal, la un copil de șase ani din Republica Moldova, diagnosticat cu insuficiență renală în stadiu terminal. Ambii copii au primit rinichi de la același donator, un copil de un an și cinci luni, aflat în moarte cerebrală la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

Potrivit profesorului Adrian Covic, la nivel mondial au mai fost raportate doar două transplanturi renale la copii cu o greutate mai mică decât cea a băiețelului din Gura Humorului: unul în Statele Unite ale Americii, la un pacient de 7,25 kilograme, la Johns Hopkins, și altul la Sydney, la un copil de 7,5 kilograme.

Astfel, intervenția realizată la Iași se înscrie pe locul al treilea la nivel internațional în această categorie, raportat la greutatea pacienților.

Reușita are o importanță aparte și pentru sistemul medical românesc. Aproximativ 62 de copii se află în prezent în programul de dializă la nivel național, iar Centrul de Transplant Renal de la Iași este singurul din țară care realizează transplanturi renale pediatrice.

Dincolo de performanța medicală și de comparațiile internaționale, pentru echipa coordonată de profesorul Adrian Covic, cel mai important rezultat a fost însă momentul în care cei doi copii au putut pleca acasă, sănătoși, însoțiți de părinții lor. Iar râsetul lor, după o perioadă marcată de suferință și tratamente dificile, a devenit cea mai frumoasă confirmare a reușitei.