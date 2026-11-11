Bucurie, credință și tradiție la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Cajvana, în cadrul parteneriatului educațional „Iubire în suflet, lumină în gând”

Duminică, 8 noiembrie 2026, comunitatea din Cajvana s-a unit în rugăciune și sărbătoare cu ocazia hramului Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Evenimentul face parte din calendarul activităților prevăzute în cadrul parteneriatului educațional școală-biserică „Iubire în suflet, lumină în gând”, derulat în anul școlar 2026-2027 între Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Parohia Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” și Parohia Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”.

​Sărbătoarea a bucurat întreaga comunitate și prin prezența numeroasă a autorităților județene, locale și a conducerii unității de învățământ. La Sfânta Slujbă a fost prezent președintele Consiliului Județean Suceava, dl Gheorghe Șoldan, fiu al orașului Cajvana, alături de reprezentanții administrației locale: primarul comunității, Gheorghe Tomăscu, și viceprimarul Gheorghe Iacoban. Conducerea Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana a fost reprezentată de directorul coordonator, prof. Iulian Ciotu, împreună cu directorii adjuncți prof. Marius Crăciun, prof. Casandra Ureche și prof. Cristina Tomuț, care s-au alăturat cadrelor didactice din învățământul primar însoțitoare ale grupurilor de elevi.

​În cadrul acestei frumoase sărbători spirituale, elevii din învățământul primar de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, coordonați cu dedicare de doamnele învățătoare (prof. înv. primar Davidoaia Irina și prof. înv. primar Rezuș Mihaela), au adus lumină și emoție în sufletele celor prezenți. Îmbrăcați în straie populare tradiționale, copiii au picurat bucurie, credință și iubire prin glasurile lor curate și sincere, intonând pricesne și cântări dedicate acestui moment deosebit.

​Cu acest prilej, preotul paroh dr. Davidoaia Marius-Gheorghiță a evidențiat importanța acestei colaborări sufletești: „Biserica și școala sunt doi piloni ai aceleiași comunități, chemați să sădească în inimile tinerilor valorile cele veșnice ale credinței, generozității și iubirii de aproapele. Prezența și cântarea curată a copiilor la hramul bisericii noastre este o mărturie vie că tradiția și credința străbună rămân vii în Cajvana. Îi binecuvântăm pe toți cei care s-au ostenit pentru realizarea acestui moment înălțător.”

​Prin efortul, implicarea și dragostea față de copii manifestată de cadrele didactice, preoții parohi și părinți, a fost creat un moment plin de emoție, frumusețe și bucurie sufletească, subliniind importanța cultivării valorilor morale și religioase de la o vârstă fragedă.

​Proiectul urmărește dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor prin promovarea valorilor morale, spirituale și culturale, valorificarea sărbătorilor religioase și a tradițiilor locale, precum și consolidarea legăturii strânse dintre școală, biserică și familie.

​„Vă mulțumim pentru timpul oferit, pentru grija cu care ați pregătit fiecare detaliu și pentru că ați contribuit la înfrumusețarea acestei sărbători! Felicitări copiilor și părinților pentru implicare, seriozitate și susținere! Dumnezeu să vă răsplătească osteneala, să vă dăruiască sănătate, putere și bucurii nenumărate!” – au transmis organizatorii.

​Activitățile din cadrul parteneriatului vor continua pe tot parcursul anului școlar 2026-2027, următorul moment important fiind pregătit pentru data de 25 decembrie 2026, sub genericul „Colinde – laudă Nașterii Domnului”.

Prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabil cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana