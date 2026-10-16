„Mărturisește-ți fără teamă credința și iubirea față de Dumnezeu, ca împreună cu îngerii să se bucure duhul tău.” – cu aceste cuvinte a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Decalogul alcătuit în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva, o suită de îndemnuri care surprinde, în parte, mulțimea virtuților celei care, de aproape patru veacuri, este considerată Ocrotitoarea Moldovei.

Celor veniți să se bucure de comuniunea euharistică la Catedrala Arhiepiscopală li s-a reamintit astfel că fiecare este chemat să trăiască în duhul Evangheliei, prin rugăciune, nevoință, milostenie și smerenie, ca Mântuitorul Hristos să rodească în inima lor dorul de cer și iubirea față de semeni, spre dobândirea Împărăției Cerurilor.

La mijloc de Brumărel, lumea ortodoxă o prăznuiește pe tânăra care, în puținii ani de viață, prin nevoința ei, s-a învrednicit să devină „floarea neveștejită a Bisericii lui Hristos”, făcându-se cunoscută pentru dragostea și bunătatea pe care le revarsă peste toți cei care îi înalță rugăciuni cu evlavie. La ctitoria voievodală suceveană care adăpostește încă de la începuturile veacului al XV-lea cinstitele moaște ale celuilalt sfânt mult iubit al Moldovei, Marele Mucenic Ioan cel Nou, în semn de recunoștință pentru nenumăratele binefaceri primite prin mijlocirea Sfintei Cuvioase Parascheva, ziua ei de prăznuire a fost înfrumusețată de săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la altarul amenajat în preajma Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, aflată într-un amplu proces de restaurare. Cu acest prilej, veșmântul Sfintei Parascheva a fost așezat spre cinstire lângă racla care adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou.

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! a răsunat și în curtea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava

Din soborul slujitor al cărui protos a fost arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou și exarh de zonă, au mai făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava și slujitori ai așezământului monahal și ai Catedralei Arhiepiscopale, precum arhim. Justinian Săvescu, consilier administrativ, și arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh.

Dialogul liturgic cu slujitorii Sfântului Altar a fost susținut de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale, îndrumați dirijoral de arhid. Ilie Leonte, și elevi de la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, care au dat răspunsurile la ecteniile și rugăciunile înălțate către Proniatorul a toate.

În răstimpul împărtășirii clericilor, pr. prof. Filaret Ruscan, de la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Sfântu Ilie – Șcheia, Protopopiatul Suceava II, a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat viața și lucrarea Sfintei Cuvioase Parascheva, prezentând-o ca model de sfințenie, iubire față de Dumnezeu și milostenie față de semeni, dar și ca ocrotitoare a Moldovei și mijlocitoare pentru toți cei care îi cer ajutorul cu credință. De asemenea, a trecut în revistă periplul cinstitelor ei moaște, de la descoperirea lor minunată până la aducerea în Moldova, în anul 1641, prin grija domnului Vasile Lupu. Așezate inițial la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, iar apoi în Catedrala Mitropolitană din Iași, moaștele Sfintei Parascheva au devenit un izvor de mângâiere și nădejde pentru generații întregi de credincioși, an de an, sute de mii de pelerini îndreptându-și pașii spre orașul celor șapte coline pentru a se întâlni în rugăciune cu sfânta dragă inimilor lor.

În încheiere, părintele paroh a subliniat că sfințenia este o chemare adresată tuturor creștinilor, rugăciunea, efortul ascetic, participarea la Sfintele Taine și eliberarea de păcat fiind trepte ale urcușului spre patria cerească. În acest sens, Sfânta Cuvioasă Parascheva rămâne un simbol al unității dintre creștini și un model de iubire, smerenie și pace, chemându-ne să fim statornici în credință, milostivi față de semeni și mai îngăduitori cu cei din jur. „Sfânta Parascheva a fost, este și va rămâne liantul popoarelor ortodoxe. Ea ne unește pe toți prin rugăciunea necontenită la Tronul Preasfintei Treimi. Sfânta nu iubește dezbinarea și vrajba dintre popoare. De aceea, în timpul războaielor, ea apărea ca o împărăteasă înveșmântată în lumină, pregătită să-i protejeze pe cei neajutorați. Iar pe noi cei din aceste vremuri tulburi Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva, cea mult folositoare, ne cheamă să ne rugăm neîncetat, să-i iubim pe semenii noștri, să fim statornici în credință și să nu judecăm pe nimeni. Din viața Sfintei Parascheva observăm că nu mulțimea anilor este relevantă pentru dobândirea sfințeniei. Ea a trăit numai 27 de ani și a ajuns la o înălțime duhovnicească extraordinară, ceea ce arată că, în măsura în care îl iubim pe Dumnezeu, ne vom deschide tot mai mult drumul spre sfințenie.”

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! a răsunat și în curtea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava

Înainte de Otpustul Sfintei Liturghii, întâistătătorul eparhiei Sucevei și Rădăuților a mulțumit părintelui oaspete pentru fila de sinaxar închinată grabnicei-ajutătoare și întăritoare în necazuri, îndemnându-i pe cei care doresc să își lărgească orizontul cunoștințelor să lectureze și cuvântul său de învățătură, postat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dar și Decalogul la prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, inspirat din viața celei ce cu osârdia trupului şi cu purtarea crucii a dobândit bunătățile nebănuite și frumusețile nespuse ale Împărăției lui Dumnezeu, îndemnând la cultivarea virtuților prin care ea însăși a câștigat îndrăzneală înaintea tronului Preasfintei Treimi, sălășluindu-se întru bucuria Mirelui Hristos pe Care L-a iubit atât de mult.

Pentru a întipări în inimile celor prezenți câteva dintre atitudinile care ar trebui să creioneze portretul duhovnicesc al credincioșilor care cu multă dragoste merg să o cinstească pe tânăra care, învățând lecția milosteniei, răspunde cu răbdare tuturor, mai devreme sau mai târziu, în numele Mântuitorului, Izvorul tuturor bunătăților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a lecturat Decalogul pelerinului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, astfel încât așteptarea cu răbdare și evlavie să fie o osteneală binecuvântată și roditoare de virtute.

Părintele Arhiepiscop a citit apoi rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate, pentru vindecarea celor care se află în diferite suferințe, inclusiv a celor afectați de depresie, boală tot mai des întâlnită și care afectează bucuria și echilibrul vieții, binecuvântându-I pe cei prezenți prin stropirea cu apă sfințită.

Cei care au pășit între zidurile vechii ctitorii mușatine au trăit și bucuria întâlnirii cu sfântul lor mult iubit, prin închinarea la cinstitele lui moaște și prin dialogul purtat în rugăciune, Marele Mucenic al lui Hristos fiind cunoscut pentru nenumăratele minuni săvârșite de-a lungul timpului.

Irina Ursachi