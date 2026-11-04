„Bucovina – pe dealuri neumblate V”, poveste de toamnă, spusă în imagini, la Galeria Zamca

Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava a găzduit marți, 3 noiembrie 2026, vernisajul expoziției „Bucovina – pe dealuri neumblate V”, un eveniment care a adunat numeroși iubitori de fotografie, oameni pasionați de frumos și prieteni ai Clubului Fotografilor Suceveni.

În fața publicului au fost prezentate 22 de fotografii semnate de 11 expozanți, amintirile celei de-a V-a ediții a taberei de fotografie „Bucovina pe dealuri neumblate”. O călătorie prin locuri mai puțin cunoscute, prin peisaje și povești surprinse cu răbdare, sensibilitate și bucuria descoperirii.

A fost o tabără în care toamna și-a arătat toate fețele: ploaie, vânt, ceață și chiar zăpadă. Dar vremea capricioasă nu a fost un obstacol, ci parte din poveste. Fotografiile ne poartă de la răsăritul de la Cuejdel la întâlnirea cu cerbii și căprioarele de la Dârmoxa, de la apele Lacului Mănăila la peisajele din Breaza și Sadova, până la Rarăul îmbrăcat în zăpadă și Paltinu. Fiecare imagine păstrează o fărâmă din atmosfera acelor zile și din emoția celor care au știut să privească dincolo de vreme, pentru că expoziția s-a născut „dintr-o tabără cu vreme capricioasă și suflet de fotograf”.

„Vă invităm să descoperiți Bucovina pe dealuri neumblate, prin imagini care surprind frumusețea, autenticitatea și povestea acestor locuri”, a transmis Codrin Anton, președintele Clubului Fotografilor Suceveni, subliniind spiritul acestui proiect dedicat fotografiei și descoperirii.

Noi perspective asupra artei de a spune povești prin imagini

Un moment special l-a reprezentat prezența fotografului ieșean Ozolin Dușa, lector invitat al taberei, alături de soția sa, Cătălina Costin, de asemenea pasionată de fotografie. Experiența și dialogul lor au îmbogățit această întâlnire și au adus noi perspective asupra artei de a spune povești prin imagini.

Vernisajul a fost onorat de prezența curatorului expoziției, maestrul Mihai Pînzaru-PIM, a reprezentanților Galeriei Zamca (dr. Petru-Vasile Gafiuc, președintele Organizației Institutul Bucovina) și ai Direcției Județene pentru Cultură Suceava (director Antoniu Alexandru Flandorfer), precum și a lui Dimitrie Balint, în vârstă de 96 de ani, membru de onoare al Clubului Fotografilor Suceveni. Prezența sa a fost unul dintre acele momente care dau profunzime unei seri, amintindu-ne că pasiunea pentru fotografie nu are vârstă și că frumusețea poate uni generații.

Pe simeze putem admira lucrări ale membrilor Clubului Fotografilor Suceveni: Codrin Anton, Cristina Loghin, Ioana Muntean, Lăcrămioara Pânzaru, Marian V. Munteanu, Marius Fecioru, Raul Koka, Remus Dăneasă și Valentin Ciobanu, alături de invitații Ozolin Dușa și Cătălina Costin.

Vernisajul expoziției a fost și un prilej pentru conversații, revederi și priviri îndreptate spre fotografii. O seară în care fiecare cadru a devenit prilej de poveste, iar Bucovina și-a dezvăluit încă o dată farmecul prin ochii celor care o iubesc.

Mulțumirile organizatorilor se îndreaptă către toți cei prezenți la vernisaj, dar și către sponsorii care au făcut posibil acest proiect: Best Western Hotel din Gura Humorului, Darex și Romfour.

Expoziția „Bucovina – pe dealuri neumblate V” rămâne deschisă la Galeria de artă „Zamca” (str. Zamca nr. 17, Suceava) – Institutul Bucovina, până pe 15 noiembrie 2026.

„Pentru că uneori, cele mai frumoase povești de toamnă nu se spun în cuvinte, ci în imagini. Iar Bucovina are încă atât de multe povești de descoperit”, după cum a spus Codrin Anton.

„Bucovina – pe dealuri neumblate V”, poveste de toamnă, spusă în imagini, la Galeria Zamca. Foto Marian V. Munteanu

„Bucovina – pe dealuri neumblate V”, poveste de toamnă, spusă în imagini, la Galeria Zamca. Foto Marian V. Munteanu

„Bucovina – pe dealuri neumblate V”, poveste de toamnă, spusă în imagini, la Galeria Zamca. Foto Marian V. Munteanu