„Bucovina pe dealuri neumblate V”, expoziție de fotografie la Galeria „Zamca”

Galeria de artă „Zamca” invită publicul la vernisajul expoziției de fotografie „Bucovina pe dealuri neumblate V”, care reunește lucrări realizate în cadrul celei de-a V-a ediții a taberei de fotografie a Clubului Fotografilor Suceveni.

Vernisajul expoziției va avea loc marți, 3 noiembrie 2026, la ora 17:00, la Galeria de artă „Zamca” (str. Zamca nr. 17, Suceava), iar lucrările vor rămâne pe simeze până pe 15 noiembrie 2026.

Expoziția propune o călătorie vizuală prin locuri mai puțin cunoscute ale Bucovinei, surprinse prin sensibilitatea și perspectiva fiecărui fotograf. Peisajele, lumina și atmosfera locurilor se transformă în imagini care vorbesc despre frumusețea autentică a Bucovinei și despre bucuria descoperirii.

Expun membrii Clubului Fotografilor Suceveni: Codrin Anton, Cristina Loghin, Ioana Muntean, Lăcrămioara Pânzaru, Marian V. Munteanu, Marius Fecioru, Raul Koka, Remus Dăneasă și Valentin Ciobanu, alături de invitații Ozolin Dușa și Cătălina Costin.

„Vă așteptăm cu drag să descoperiți Bucovina pe dealuri neumblate, prin imagini care surprind frumusețea, autenticitatea și povestea acestor locuri”, este mesajul organizatorilor.