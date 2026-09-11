Bucovina Mall propune o transformare majoră a zonei din inima Sucevei

Modernizarea Bucovina Mall intră într-o nouă etapă și depășește limitele unei simple renovări a centrului comercial. Proiectul pregătit de compania ANDREWMAN propune regândirea relației dintre clădire și oraș: o piațetă contemporană, un parc deschis și traversabil, mai multă vegetație, o parcare integrată într-un peisaj verde și aproximativ 5.000 de metri pătrați de noi spații comerciale.

Într-un moment în care Suceava acordă o atenție tot mai mare calității spațiului public și esteticii urbane, Bucovina Mall își propune ca investiția privată în modernizarea centrului comercial să genereze efecte pozitive și dincolo de clădire.

Pentru acest proiect, compania ANDREWMAN lucrează cu un reputat birou de arhitectură din Cluj-Napoca, care coordonează atât transformarea interioară a Bucovina Mall, cât și noua viziune asupra exteriorului. O echipă specializată în peisagistică, spații publice și regenerare urbană a studiat separat zona și relația acesteia cu orașul.

Principiul de la care pornește proiectul este simplu: o clădire importantă aflată în centrul unui oraș nu se termină la limita proprietății sale. Ea participă inevitabil la imaginea orașului.

Bucovina Mall aparține companiei Andrewman, fondată de antreprenorul sucevean Andrei Mandachi. Compania a achiziționat imobilul în anul 2022 de la Dan Ostahie, fondatorul Altex.

Un nou spațiu urban de calitate în inima Sucevei

Modernizarea Bucovina Mall înseamnă, astfel, mai mult decât transformarea unui centru comercial. Înseamnă și încercarea de a regândi o zonă centrală a Sucevei și de a o face mai verde, mai ordonată și, înainte de toate, mai apropiată de oameni.

Exteriorul nu mai este tratat ca simplul spațiu dintre clădire, trotuar și parcare. El devine parte din oraș: un loc în care oamenii se pot plimba, se pot opri pentru a se relaxa, se pot întâlni și se pot bucura de un mediu urban de calitate.

Proiectul urmărește intervenții coerente asupra mai multor zone din vecinătatea centrului comercial: zona de lângă clădire, parcul dintre zona Moda și Bucovina Mall, spațiul dinspre Barou și zona din fața clădirii și actuala parcare.

„Nu ne dorim doar un Bucovina Mall mai frumos. Ne dorim ca această investiție să contribuie la un loc mai frumos pentru Suceava. Modernizarea clădirii ar fi incompletă dacă spațiul din jurul ei ar rămâne în aceeași stare în care se află de foarte mulți ani”, explică Elena Maxim, directorul Bucovina Mall.

Bucovina Mall propune o transformare majoră a zonei din inima Sucevei

O nouă piațetă urbană, atractivă, lângă Bucovina Mall

Zona din imediata apropiere a clădirii Bucovina Mall este astăzi, în principal, un spațiu de trecere. Oamenii îl traversează pentru a ajunge la o destinație, însă există puține motive pentru a se opri aici.

Noua amenajare propune transformarea sa într-o mică piațetă urbană contemporană: deschisă, aerisită și conectată direct cu centrul comercial și cu parcul.

Circulația pietonală va rămâne firească, dar vor apărea locuri pentru ședere și întâlnire. Mobilierul nu va fi amplasat aleatoriu, ci integrat în arhitectura piațetei. Formele continue delimitează discret anumite zone, integrează vegetația și creează locuri în care oamenii se pot așeza.

Piațeta nu va deveni un al doilea parc, ci va păstra un caracter urban: aerisită, dar verde acolo unde vegetația poate aduce valoare reală.

Cu acordul și cu participarea autorităților locale, compania ANDREWMAN este pregătită să susțină inclusiv ideea realizării unui pavaj nou, astfel încât actualul aspect neunitar și pe alocuri improvizat al pavimentului să fie înlocuit de o amenajare elegantă și durabilă.

Bucovina Mall propune o transformare majoră a zonei din inima Sucevei

O lucrare de artă – o carte de identitate culturală

O componentă aparte a transformării urbane este propunerea amplasării, cu toate avizele și aprobările necesare, a unei lucrări de artă contemporană finanțate integral de companie.

Demersul s-ar concretiza prin colaborarea cu un sculptor din județul Suceava, pentru realizarea unei opere care să aibă o legătură autentică cu locul și comunitatea, să transmită idei și emoții.

În timp, opera rezultată ar putea deveni și un punct de întâlnire pentru alte forme de expresie culturală: momente muzicale, recitaluri acustice, expoziții temporare, instalații artistice, expoziții de fotografie, întâlniri cu artiști sau proiecte culturale dedicate copiilor și tinerilor.

Un parc deschis – parte din viața orașului

Noua viziune nu propune eliminarea spațiului verde, ci păstrarea și punerea lui în valoare, deschiderea către oameni și transformarea sa într-un parc traversabil, accesibil și utilizabil.

Aleile ar urma să pătrundă firesc printre arbori și să conecteze parcul cu traseele pietonale din jur. Vegetația, locurile de ședere, iluminatul și mobilierul urban vor fi concepute împreună, iar arborii maturi vor reprezenta punctul de plecare al amenajării.

În locul unei grădini închise cu aspect de loc neîntreținut așa cum este în prezent, noul concept propune un spațiu primitor, frecventabil, în care un părinte să poată sta cu copilul, iar pietonii să poată alege în mod natural drumul prin parc.

Una dintre problemele identificate de arhitecți este multitudinea de elemente care coexistă în prezent fără un limbaj urban comun: automobile, gherete, umbrele, copertine, mobilier, pavimente și vegetație.

Noul proiect merge în direcția opusă: mai puține elemente, dar mai bine gândite. Materiale unitare și durabile, vegetație consistentă, mobilier integrat în arhitectura peisajului, iluminat discret, trasee pietonale clare și spații libere generoase.

Arhitectura propusă este una calmă și contemporană. Piatra, metalul, lemnul, vegetația și lumina sunt integrate într-un limbaj coerent, fără decorațiuni inutile și fără exces vizual. Iar iluminatul de seară urmărește aceeași filozofie: siguranță, atmosferă și eleganță, fără exces.

Bucovina Mall propune o transformare majoră a zonei din inima Sucevei

O parcare mai verde, integrată în noul peisaj urban

Schimbarea va fi vizibilă și în parcarea din fața Bucovina Mall, o suprafață dominată de asfalt și automobile, cu foarte puțină vegetație.

Parcarea își va păstra funcțiunea, însă proiectul propune o nouă geometrie, cu bordurare în „V” și insule verzi introduse între grupurile de locuri de parcare. Acestea vor permite plantarea de vegetație joasă sau medie direct în structura parcării. Parcarea, aleile, vegetația și piațeta vor face parte din aceeași amenajare coerentă, gândită să rămână atractivă și funcțională în timp.

Bucovina Mall face primul pas pentru reamenajarea zonei

Pentru ca transformarea zonei să pornească de la soluții concrete, nu doar de la intenții, compania ANDREWMAN a contractat și a suportat deja costurile proiectării arhitecturale și peisagistice, asumându-și acest demers ca parte a responsabilității față de comunitatea suceveană și față de un loc care, prin istoria și prezența sa în centrul orașului, a devenit în timp unul dintre reperele simbolice ale Sucevei.

Pentru intervențiile care privesc domeniul public, proiectul va putea fi implementat, firesc, numai în colaborare cu municipalitatea și cu acordul autorităților competente, care vor avea ultimul cuvânt de spus.

ANDREWMAN este pregătită să pună conceptul la dispoziția Primăriei și este deschisă unei colaborări atât cu aceasta, cât și cu ceilalți investitori privați care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui financiar în mod echitabil la modernizarea parcului și la transformarea zonei, astfel încât eforturile să fie reunite în jurul unei soluții unitare și profesioniste.

„Am preferat să investim mai întâi în specialiști și într-un proiect profesionist, pentru a avea o bază serioasă de discuție. Dacă există deschidere din partea autorităților, suntem pregătiți să colaborăm pentru implementarea acestor soluții. Credem că investiția privată și administrația pot lucra împreună atunci când rezultatul este un spațiu urban mai bun pentru comunitate”, arată Andrei Mandachi, fondatorul companiei ANDREWMAN.

Bucovina Mall propune o transformare majoră a zonei din inima Sucevei

Compania își dorește ca, în eventualitatea implementării, conceptul arhitecților să fie respectat inclusiv din perspectiva calității. Materialele, pavimentele, corpurile de iluminat și mobilierul urban au fost alese pentru durabilitate și pentru o utilizare îndelungată, nu pentru câteva sezoane. Un proiect gândit pentru următoarele decenii trebuie construit cu materiale capabile să reziste următoarele decenii.

5.000 MP DE NOI SPAȚII COMERCIALE

În paralel cu noua viziune asupra exteriorului, Bucovina Mall se află deja într-un amplu proces de modernizare și reconfigurare a spațiilor interioare, care îi va permite să introducă pe piață până la 5.000 de metri pătrați de spații comerciale destinate unor noi operatori. În această perioadă sunt parcurse etapele de avizare necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Noua structură a centrului comercial oferă o flexibilitate foarte mare: de la insule comerciale de aproximativ 5-10 mp și module de 25, 50, 75 sau 100 mp, până la spații de aproximativ 200 sau 500 mp și suprafețe de peste 1.000 mp, inclusiv posibilitatea configurării unui etaj pentru un operator de mari dimensiuni.

Contact închirieri/leasing spații comerciale: 0744.390.370 / www.bucovinamall.ro

Această diversitate permite atragerea unor concepte foarte diferite: cosmetice și parfumerie, bijuterii și accesorii, fashion, încălțăminte, electro-IT, drogherie, supermarket, librărie, decorațiuni și produse pentru casă, sănătate și beauty, fitness, entertainment sau spații dedicate copiilor, dar și magazine specializate în produse alimentare tradiționale sau artizanale.

Un capitol important al noii configurații îl reprezintă Food Court-ul, pentru care sunt pregătite spații destinate mai multor operatori de alimentație publică. Conceptul este deschis atât restaurantelor și brandurilor consacrate, cât și operatorilor locali: fast-food, pizza, grill, preparate tradiționale sau internaționale, cafenele, patiserii, cofetării sau gelaterii. Obiectivul este dezvoltarea unei zone de food variate și atractive, capabile să transforme Bucovina Mall într-o destinație pentru masă, socializare și petrecere a timpului liber.

Miza este ca investiția să nu producă doar o clădire comercială modernizată – un Bucovina Mall mai frumos, ci să vină în sprijinul comunității, prin amenajarea unui loc mai frumos pentru Suceava.