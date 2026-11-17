Bucovina își prezintă oferta turistică în fața profesioniștilor din industria internațională a turismului de afaceri, în cadrul târgului IBTM World 2026, desfășurat în perioada 17–19 noiembrie, la Barcelona, Spania, a informat, marți, printr-un comunicat de presă, Consiliul Județean Suceava. Potrivit comunicatului, este pentru prima dată când Consiliul Județean Suceava promovează oficial destinația Bucovina la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate turismului.

Consiliul Județean Suceava participă în calitate de coexpozant în standul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), alături de alți 25 de expozanți din industria turistică românească.

IBTM World reunește peste 12.000 de profesioniști internaționali și aproximativ 2.500 de expozanți din peste 150 de țări, reprezentând „o oportunitate importantă pentru promovarea destinației Bucovina, dezvoltarea de parteneriate și atragerea unor noi categorii de turiști”, subliniază biroul de presă al CJ.

„Participarea în premieră a județului Suceava la IBTM World 2026 este un pas important în strategia noastră de promovare internațională a Bucovinei. Ne dorim să depășim granițele promovării turistice tradiționale și să aducem Bucovina în atenția organizatorilor de evenimente, a companiilor și a partenerilor internaționali interesați de destinații autentice. Avem un patrimoniu cultural și spiritual deosebit, tradiții, gastronomie, peisaje spectaculoase și, mai ales, oameni ospitalieri. Toate acestea reprezintă atuuri pe care trebuie să le valorificăm pentru a atrage turiști, investiții și noi oportunități economice în județul Suceava”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu.

Standul României a fost vizitat și de consulul general al României la Barcelona, Sandra Gătejeanu-Gheorghe.

Pe parcursul târgului sunt programate întâlniri cu organizatori internaționali de evenimente, agenții de turism și potențiali parteneri, prin intermediul platformei oficiale IBTM World. Aceste contacte facilitează prezentarea ofertei turistice a Bucovinei și identificarea unor noi oportunități de colaborare.

„Un obiectiv prioritar îl reprezintă consolidarea prezenței Bucovinei pe piața turistică din Spania, având în vedere interesul turiștilor spanioli pentru această regiune. Consiliul Județean Suceava urmărește creșterea vizibilității destinației, atragerea de noi vizitatori și dezvoltarea unor parteneriate care să contribuie la susținerea industriei ospitalității și a mediului de afaceri local”, se arată în comunicat.

Pentru administrația județeană, participarea în premieră la IBTM World 2026 reprezintă un pas important în promovarea internațională a județului Suceava, cu perspective de dezvoltare pe tot parcursul anului.